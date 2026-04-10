快訊

斷了毛孩救命藥？7月動物用藥新制爭議 「黃阿瑪的後宮生活」：絕望又無奈

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架、增進台灣國際空間

硬拗「曠45節課非45小時」 前學生會長遭退學提訴願 中教大：已多次通知

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 時代 「光」通訊當道！ 中華電信斥資6.2億元投資全光網路 AI 基金

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）10日董事會通過投資IOWN AI Fund I, L.P.，投資金額2,000萬美元（匯率以31元計，折台幣6.2億元）強化轉投資策略。

日本NTT與中華電信等國際業者組成IOWN聯盟，推動IOWN全光化網路，要以超高傳輸速度，超低延遲，及僅1%的用電量，來解決AIDC與AIDC間傳輸，進而達成分散式AIDC布局。

IOWN AI 基金（IOWN AI Fund I, L.P.）就是為了推動加速IOWN全光化網路落地。

中華電信近年積極布局「海地星空」網路，並投入更先進的全光化網路，日前中華電信董事長簡志誠就多次強調，全光網路可望實現分散式AIDC願景，中華電信可望在2026年下半年啟動全光網骨幹網路建設，串連中華電信自家AIDC、政府及企業客戶AIDC，甚至是未來跨國AIDC。

AI熱潮帶起大量算力需求，帶來大量商機，卻也遇到電力及高速傳輸瓶頸，進而掀起一波「光」傳輸熱潮，從晶片內傳輸、設備（伺服器及交換器等）內傳輸、設備與設備傳輸到AIDC（AI資料中心）與AIDC間傳輸。

以台灣為例，台電去年起不再核發桃園以北用量超過5MW的資料中心用電申請，讓AIDC申設地點受限，且不僅台灣，全球用電緊俏的國家均面臨此一挑戰。

簡志誠分析，一旦全光化網路成真，AIDC不僅可以互相串聯，彙整算力，且AIDC位處哪個地點都可以，可將AIDC設在電力較充沛的地方，進而解決電力問題。

中華電信已與日本NTT完成跨國全光網路串聯測試；NTT、中華電信、智邦（2345）及旗下鈺登（Edgecore）已實現台日分散式AIDC驗證；中華電信也以全光網路連接台南及高雄AIDC。

日前賴清德總統也在台南「國網雲端算力中心」啟用典禮中宣布，國研院國網中心要和日本NTT及中華電信合作，引進下世代全光網路技術，以光通訊全面取代銅線網路，大幅降低能源消耗並提高資料傳輸速度。

簡志誠表示，2026年下半年可望啟動全光化網路的骨幹網路建設，目前計劃細節及資本支出仍在討論中，將滾動式調整，未來不僅中華電信旗下IDC透過全光網互連，國網中心等政府及民間企業AIDC也可以串聯，甚至再擴大台灣與日本或其他市場的跨國互聯。

簡志誠表示，台灣在矽光子等產業領域具有領先角色，中華電信未來推動全光化骨幹網路或商用落地，也希望採購國產產品的比重越高越好。

日前中華電信指出，更將攜手NTT、智邦，將分散式AIDC應用落地，搶進製造業、金融業及政府部門需求，更進一步拓展台日分散式AIDC業務。

中華電信 日本

延伸閱讀

媽祖遶境考驗通訊　電信業AI、低軌衛星備戰

博通點燃AI新基建行情「周漲逾10%」…這檔海外ETF可望空降 含博量最高

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香倒數 中華電信科技應援準備好了！

光進銅退？AI資料中心「內外有別」

相關新聞

日月光投控仁武新基地動土 吳田玉：今年將是「非常忙碌的一年」

日月光投控（3711）執行長吳田玉10日於仁武新基地動土典禮上表示，該基地預計投入逾新台幣1,083億元，相關支出將主要反映於明年度，且集團今年同步推進六座工廠動工，創下歷年新高紀錄，吳田玉坦言，今年將是「非常忙碌的一年」。

打造國家級機器人基地 賴總統提三點期許

賴清德總統10日上午前往台南出席「國家智慧機器人研究中心」揭牌典禮，他提出三項期許，盼該中心成為技術研發引擎、跨域人才匯聚平台及產學研的關鍵橋梁，進一步打造台南成為國家級機器人發展基地，帶動台灣在AI時代領先全球。

AI 時代 「光」通訊當道！ 中華電信斥資6.2億元投資全光網路 AI 基金

中華電信（2412）10日董事會通過投資IOWN AI Fund I, L.P.，投資金額2,000萬美元（匯率以31元計，折台幣6.2億元）強化轉投資策略。

英特爾宣布 Viswanathan 任亞太及日本區副總裁暨總經理

晶片大廠英特爾於10日宣布，任命Santhosh Viswanathan為亞太及日本區（APJ）副總裁暨總經理。

AI的新浪潮剛開始 吳田玉：日月光今年同步啟動興建六座封測廠

日月光投控旗下日月光半導體執行長吳田玉今日主持高雄仁武產業園區新廠動土典禮，會後受訪時表示，除仁武廠外，日月光集團今年共啟動興建六座全新的封測廠，不僅仁武廠投資逾千億元破單一投資歷最大金額，也是日月光集團有史以來啟動興建最多新廠，破歷史紀錄。

媽祖遶境考驗通訊 電信業AI、低軌衛星備戰

2026媽祖進香季將登場，預計吸引逾40萬名信眾隨行，考驗網路韌性，電信業啟動AI、5G SA（獨立組網）、低軌衛星先進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。