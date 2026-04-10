AI 時代 「光」通訊當道！ 中華電信斥資6.2億元投資全光網路 AI 基金

中華電信（2412）10日董事會通過投資IOWN AI Fund I, L.P.，投資金額2,000萬美元（匯率以31元計，折台幣6.2億元）強化轉投資策略。

日本NTT與中華電信等國際業者組成IOWN聯盟，推動IOWN全光化網路，要以超高傳輸速度，超低延遲，及僅1%的用電量，來解決AIDC與AIDC間傳輸，進而達成分散式AIDC布局。

IOWN AI 基金（IOWN AI Fund I, L.P.）就是為了推動加速IOWN全光化網路落地。

中華電信近年積極布局「海地星空」網路，並投入更先進的全光化網路，日前中華電信董事長簡志誠就多次強調，全光網路可望實現分散式AIDC願景，中華電信可望在2026年下半年啟動全光網骨幹網路建設，串連中華電信自家AIDC、政府及企業客戶AIDC，甚至是未來跨國AIDC。

AI熱潮帶起大量算力需求，帶來大量商機，卻也遇到電力及高速傳輸瓶頸，進而掀起一波「光」傳輸熱潮，從晶片內傳輸、設備（伺服器及交換器等）內傳輸、設備與設備傳輸到AIDC（AI資料中心）與AIDC間傳輸。

以台灣為例，台電去年起不再核發桃園以北用量超過5MW的資料中心用電申請，讓AIDC申設地點受限，且不僅台灣，全球用電緊俏的國家均面臨此一挑戰。

簡志誠分析，一旦全光化網路成真，AIDC不僅可以互相串聯，彙整算力，且AIDC位處哪個地點都可以，可將AIDC設在電力較充沛的地方，進而解決電力問題。

中華電信已與日本NTT完成跨國全光網路串聯測試；NTT、中華電信、智邦（2345）及旗下鈺登（Edgecore）已實現台日分散式AIDC驗證；中華電信也以全光網路連接台南及高雄AIDC。

日前賴清德總統也在台南「國網雲端算力中心」啟用典禮中宣布，國研院國網中心要和日本NTT及中華電信合作，引進下世代全光網路技術，以光通訊全面取代銅線網路，大幅降低能源消耗並提高資料傳輸速度。

簡志誠表示，2026年下半年可望啟動全光化網路的骨幹網路建設，目前計劃細節及資本支出仍在討論中，將滾動式調整，未來不僅中華電信旗下IDC透過全光網互連，國網中心等政府及民間企業AIDC也可以串聯，甚至再擴大台灣與日本或其他市場的跨國互聯。

簡志誠表示，台灣在矽光子等產業領域具有領先角色，中華電信未來推動全光化骨幹網路或商用落地，也希望採購國產產品的比重越高越好。

日前中華電信指出，更將攜手NTT、智邦，將分散式AIDC應用落地，搶進製造業、金融業及政府部門需求，更進一步拓展台日分散式AIDC業務。