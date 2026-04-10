英特爾宣布 Viswanathan 任亞太及日本區副總裁暨總經理

晶片大廠英特爾於10日宣布，任命Santhosh Viswanathan為亞太及日本區（APJ）副總裁暨總經理。

英特爾表示，Viswanathan的領導範圍將從印度擴大至亞太及日本區，領導英特爾在該地區的業務成長、品牌策略和客戶關係。Viswanathan將負責推動業務成長、深化與客戶和合作夥伴的關係，同時加速該公司在這個快速發展與多元化的區域落實關鍵策略。

Viswanathan在英特爾服務逾20年，擁有橫跨多個市場的豐富經驗。英特爾指出，他近期擔任英特爾印度副總裁暨總經理期間，在強化印度為公司關鍵成長引擎方面扮演重要的角色。在此之前，除了在亞太及日本區擔任過多個區域領導職務之外，他還負責英特爾在東南亞、澳洲和紐西蘭的營運。

在職涯早期，Viswanathan曾擔任美國英特爾的全球營運總監，負責全球銷售組織的銷售營運策略與規劃，並參與多項跨市場的重要轉型計畫。

Santhosh Viswanathan提到，亞太及日本區是世界上最多元且成長最快的地區之一，其優勢在於其人才、合作夥伴和技術生態系。很高興能承擔此項重大職責，並與團隊和客戶密切合作，持續開創新機會、推動業務成長，並在區域內創造長期價值。