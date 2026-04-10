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英特爾人事新任命 亞太及日本區副總裁暨總經理

聯合報／ 記者簡永祥／高雄即時報導
英特爾任命Santhosh Viswanathan為亞太及日本區副總裁暨總經理。圖／英特爾提供
英特爾任命Santhosh Viswanathan為亞太及日本區副總裁暨總經理。圖／英特爾提供

英特爾宣布任命Santhosh Viswanathan為亞太及日本區（APJ）副總裁暨總經理。Viswanathan的領導範圍將從印度擴大至亞太及日本區，以整合的管理架構領導英特爾在該地區的業務成長、品牌策略和客戶關係。

Viswanathan在英特爾服務逾20年，擁有橫跨多個市場的經驗。近期擔任英特爾印度副總裁暨總經理期間，在強化印度作為公司關鍵成長引擎方面扮演重要的角色。在此之前，他除了在亞太及日本區擔任過多個區域領導職務之外，還負責英特爾在東南亞、澳洲紐西蘭的營運。

在職涯早期，Viswanathan曾擔任美國英特爾的全球營運總監，負責全球銷售組織的銷售營運策略與規劃，並參與了多項跨市場的重要轉型計畫。他表示，亞太及日本區是世界上最多元且成長最快的地區之一，其優勢在於其人才、合作夥伴和技術生態系，很高興能承擔這項重大職責，並與團隊和客戶密切合作，持續開創新機會、推動業務成長，並在區域內創造長期價值。

美國 澳洲 紐西蘭 英特爾

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