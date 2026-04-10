AI的新浪潮剛開始 吳田玉：日月光今年同步啟動興建六座封測廠

日月光投控旗下日月光半導體執行長吳田玉今日主持高雄仁武產業園區新廠動土典禮，會後受訪時表示，除仁武廠外，日月光集團今年共啟動興建六座全新的封測廠，不僅仁武廠投資逾千億元破單一投資歷最大金額，也是日月光集團有史以來啟動興建最多新廠，破歷史紀錄。

他進一步說，其實不只日月光，台積電也是積極擴廠。至於是出於什麼動機？ 他解釋說，關於AI浪潮，各界看法不一。但從日月光以及台灣產業的角度來看，「我們認為AI的新浪潮才剛剛開始！」。

吳田玉說，台灣在這波AI浪潮中，在硬體製造領域具有舉足輕重的地位。不只是日月光，也不只是台積電，而是整個台灣產業鏈，從上游到下游都扮演關鍵角色。因此，未來幾年台灣在AI硬體製造上的機會，值得高度重視與把握。

由於日月光稍早宣布今年將創下歷年最高資本支出，高達70億美元，此次在高雄市政府協助下，快速核撥高雄仁武產業園區土地給日月光、竑騰和穎崴打造AI晶片先進測試園區，這個投資超過新台幣1000億元的相關支出預計落在明年。今年原本規畫資本支出為70億美元，目前看起有上調空間。但上調幅度，會在接下來的法說會中對外做更具體說明。

吳田玉今日也證實日月光集團有意購買群創第五廠，但他要大家稍安勿躁。若後續有明確進展，會透過重大訊息對外公告。

為支應產能擴充，吳田玉表示，日月光集團今年預計招募約3,000名技術人員，仁武新廠明年再增加約1,000人。

他坦承人才招募是全球性的挑戰。不過日月光的優勢在於，在台灣已有超過64,000名員工，其中高雄就有超過28,000人。在既有2.8萬人的基礎上擴展，相較從2,800人開始，難度是完全不同的。

至於仁武產業園區擴建，吳田玉表示也反映出所謂的「群聚效應」。日月光在高雄的群聚效應，與台灣整體半導體產業的群聚效應是一致的。因此，在投資時，只要能在高雄，就會優先選擇在高雄擴大布局。