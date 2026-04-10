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媽祖遶境考驗通訊 電信業AI、低軌衛星備戰

中央社／ 台北10日電

2026媽祖進香季將登場，預計吸引逾40萬名信眾隨行，考驗網路韌性，電信業啟動AI、5G SA（獨立組網）、低軌衛星先進技術，包括導入AI智慧分析技術，即時預測鑾轎遶境路線與停駕熱點，確保橫跨超過400公里的進香旅程通訊順暢。

今年「白沙屯媽祖徒步進香」與「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」分別於4月12日及4月17日起駕，時程高度重疊，信眾人潮與行程動態交錯，各界高度期待將出現難得一見的「雙媽會」，預計吸引超過40萬名信眾隨行，不僅是台灣民間信仰兩大盛事，也是網路韌性的考驗。

中華電信宣布，首創啟動「AI、5G SA、低軌衛星」先進技術，動員逾百名工程人員守護，除進駐超過7部行動基地台車於苗栗拱天宮、北港朝天宮等核心場域，更同步針對遶境沿線超過1000座4G/5G行動基地台進行擴充與優化。

中華電也表示，導入AI智慧分析技術，即時預測鑾轎遶境路線與停駕熱點，精準於苗栗、台中、彰化及雲林等地區，動態掌握「粉紅超跑」行徑，針對苗栗拱天宮及北港朝天宮等關鍵場域，則首創啟用5G SA網路切片（Network Slicing）技術，透過專頻專用機制，提供白沙屯直播電視台現場直播、影音分享等高頻寬行動上網需求。

為實現「未來病人在哪裡，醫療就在哪裡」目標，中華電信也首度攜手台北醫學大學健康資訊科技國際研究中心及童綜合醫院，共同建置「智慧行動醫療隨扈系統」，整合低軌衛星與4G/5G行動通訊技術，導入遠距醫療應用，打造可隨進香隊伍移動的高機動「行動急診室」。

為因應龐大的移動式人潮，遠傳表示，運用AI技術，分析歷年遶境數據與即時網路指標，提前鎖定高人流熱區，完成多項網路強化作業，並依官方時程、歷史路徑特性與過往案例，透過AI模型推估「雙媽會」可能的時間及地區，提前完成擴容與行動車部署。

遠傳指出，共提前擴充超過600個基站容量，並進行4G/5G話務參數調整，提升瞬時承載能力，並出動多輛行動通訊車與布建數十站臨時基地台，部署於白沙屯拱天宮、通霄慈后宮、大甲鎮瀾宮、大甲溪橋頭等媽祖遶境進香沿線關鍵節點；更升級新型天線設備，於重要熱點導入多波束天線，有效分流話務，強化涵蓋品質。

台灣大哥大則提前14天啟動「媽祖進香網路指揮中心」，首度導入Agentic AI（代理型AI）智慧人流動態資源管理機制，並以「4大通訊調度與維運作法」，整合多項網路調度與維運策略，全面強化沿途通訊韌性。

台灣大強調，今年首度導入Agentic AI技術，將網路維運從傳統「被動監控」，升級至具備「自主決策」能力的新階段。在網路容量上則擴充4G與5G頻段至100MHz，提升最高5倍網路承載力。

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