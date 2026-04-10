日月光投控仁武新基地動土 吳田玉：今年將是「非常忙碌的一年」

日月光投控（3711）執行長吳田玉10日於仁武新基地動土典禮上表示，該基地預計投入逾新台幣1,083億元，相關支出將主要反映於明年度，且集團今年同步推進六座工廠動工，創下歷年新高紀錄，吳田玉坦言，今年將是「非常忙碌的一年」。

日月光投控近年積極擴大全球先進封測與系統整合布局，隨AI基礎建設投資浪潮帶動，高階封裝、測試需求同步升溫。吳田玉進一步說，AI新浪潮「才剛開始」，全球客戶對台灣供應鏈寄予厚望，使得產業鏈承受前所未有的產能與技術壓力，日月光責無旁貸，須全力擴產應對。

其中，高雄仁武新基地被視為重要指標案，吳田玉說明，在地方政府全力協助下，基地自招標至動土僅歷時短短時間，未來目標是在一年內完成從零到有的建設，展現高度行政效率，也回應客戶與晶圓代工龍頭夥伴的信任。業界認為，該基地將強化日月光在先進封測領域的競爭力，並鞏固高雄作為全球半導體重鎮的地位。

此外，隨產能快速擴充，人才需求同步升溫，日月光投控今年規劃招募3,000名技術人員，明年再增加1,000人，並持續放大高雄群聚效應，以既有逾2.8萬名員工為基礎擴編，提升招募效率與技術傳承。

展望後市，吳田玉看好，AI帶動硬體需求快速攀升，台灣在全球ICT與半導體製造體系中具關鍵地位，未來幾年機會與挑戰並存。隨資本支出規模持續擴大、全球據點同步開工，日月光投控正以加速投資與擴產節奏，迎戰新一波產業成長周期。