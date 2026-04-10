快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

「鄭習會」見面先握手14秒 習近平談兩岸：堅守九二共識、反台獨

聽新聞
0:00 / 0:00

日月光投控仁武新基地動土 吳田玉：今年將是「非常忙碌的一年」

經濟日報／ 記者李孟珊／高雄即時報導
日月光邀集穎崴、鴻騰斥資逾千億元於仁武產業園區打造AI晶片先進測試園區。日月光半導體執行長吳田玉強調此舉將為台灣半導體產業形成強而有力的產業鏈。 記者簡永祥／攝影
日月光邀集穎崴、鴻騰斥資逾千億元於仁武產業園區打造AI晶片先進測試園區。日月光半導體執行長吳田玉強調此舉將為台灣半導體產業形成強而有力的產業鏈。 記者簡永祥／攝影

日月光投控（3711）執行長吳田玉10日於仁武新基地動土典禮上表示，該基地預計投入逾新台幣1,083億元，相關支出將主要反映於明年度，且集團今年同步推進六座工廠動工，創下歷年新高紀錄，吳田玉坦言，今年將是「非常忙碌的一年」。

日月光投控近年積極擴大全球先進封測與系統整合布局，隨AI基礎建設投資浪潮帶動，高階封裝、測試需求同步升溫。吳田玉進一步說，AI新浪潮「才剛開始」，全球客戶對台灣供應鏈寄予厚望，使得產業鏈承受前所未有的產能與技術壓力，日月光責無旁貸，須全力擴產應對。

其中，高雄仁武新基地被視為重要指標案，吳田玉說明，在地方政府全力協助下，基地自招標至動土僅歷時短短時間，未來目標是在一年內完成從零到有的建設，展現高度行政效率，也回應客戶與晶圓代工龍頭夥伴的信任。業界認為，該基地將強化日月光在先進封測領域的競爭力，並鞏固高雄作為全球半導體重鎮的地位。

此外，隨產能快速擴充，人才需求同步升溫，日月光投控今年規劃招募3,000名技術人員，明年再增加1,000人，並持續放大高雄群聚效應，以既有逾2.8萬名員工為基礎擴編，提升招募效率與技術傳承。

展望後市，吳田玉看好，AI帶動硬體需求快速攀升，台灣在全球ICT與半導體製造體系中具關鍵地位，未來幾年機會與挑戰並存。隨資本支出規模持續擴大、全球據點同步開工，日月光投控正以加速投資與擴產節奏，迎戰新一波產業成長周期。

日月光 吳田玉 日月光投控

延伸閱讀

福雷電子仁武新廠動土 吳田玉：砸1,083億元打造高階測試聚落

福雷電子仁武產業園區新廠動土 打造高階半導體測試服務產業園區

天品營收／迎產能滿載盛況 3月狂飆至1.8億元、年增22倍

AI晶片及矽光子推升檢測需求 閎康3月營收創單月新高

相關新聞

日月光投控仁武新基地動土 吳田玉：今年將是「非常忙碌的一年」

日月光投控（3711）執行長吳田玉10日於仁武新基地動土典禮上表示，該基地預計投入逾新台幣1,083億元，相關支出將主要反映於明年度，且集團今年同步推進六座工廠動工，創下歷年新高紀錄，吳田玉坦言，今年將是「非常忙碌的一年」。

AI的新浪潮剛開始 吳田玉：日月光今年同步啟動興建六座封測廠

日月光投控旗下日月光半導體執行長吳田玉今日主持高雄仁武產業園區新廠動土典禮，會後受訪時表示，除仁武廠外，日月光集團今年共啟動興建六座全新的封測廠，不僅仁武廠投資逾千億元破單一投資歷最大金額，也是日月光集團有史以來啟動興建最多新廠，破歷史紀錄。

媽祖遶境考驗通訊 電信業AI、低軌衛星備戰

2026媽祖進香季將登場，預計吸引逾40萬名信眾隨行，考驗網路韌性，電信業啟動AI、5G SA（獨立組網）、低軌衛星先進...

兼具 GPU、CPU、CPO 多元題材 法人調高這檔千金股目標價

力旺（3529）傳出PUFrt產品打入輝達VR供應鏈，權利金自下半年明顯放量，加上ARM AI伺服器CPU授權金開始貢獻、搭上ARM自研AGI CPU商機、導入CPO客戶N4晶片產品等利多紛至，法人調升評等至買進，並上修目標價。

數發部攜手中研院釋出高品質研究語料 助攻多元 AI 應用

為建立我國主權AI，數位發展部「台灣主權AI訓練語料庫」攜手中央研究院，上架多筆具代表性的研究及科普文本資源，涵蓋學術研究、政策分析、歷史文化及科普等多元面向，超過620萬詞元（tokens），內容兼具專業深度及知識價值。這些語料不僅展現中研院豐沛的研究能量，更可支援AI模型於專業領域之多元應用。

日月光邀穎崴、竑騰斥資逾千億元 高雄仁武基地打造AI先進測試園區

IC封測龍頭日月光投控旗下日月光半導體今日舉行高雄仁武產業園區新建工程動土典禮，日月光半導體執行長吳田玉主持時表示，仁武基地預計投入超過新台幣1,083億元，將創造高達1,773億元的產值。不僅為高雄注入龐大的經濟效益，也將帶動國內設備廠與零組件廠共同成長，形成強而有力的產業鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。