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兼具 GPU、CPU、CPO 多元題材 法人調高這檔千金股目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
力旺董事長徐清祥。（本報系資料庫）
力旺董事長徐清祥。（本報系資料庫）

力旺（3529）傳出PUFrt產品打入輝達VR供應鏈，權利金自下半年明顯放量，加上ARM AI伺服器CPU授權金開始貢獻、搭上ARM自研AGI CPU商機、導入CPO客戶N4晶片產品等利多紛至，法人調升評等至買進，並上修目標價。

展望2026年，法人指出，力旺四大成長動能百花齊放，除美系手機Modem模組RF IC等行動裝置應用，及ADAS、網通、ISP、LiDAR等車用產品外，還有BMC、SSD控制器、網通、CXL控制器等雲端AI，及個人電腦嵌入式控制器等終端裝置。

法人看好，力旺成功轉型為AI上游關鍵安全IP供應商，主要在於ARM CPU AI伺服器授權金自第1季開始認列，及PUFrt IP切入輝達VR架構，權利金可望自下半年逐步顯現，再加上搭上高速資料傳輸升級至1.6T趨勢，已成功導入CPO客戶N4晶片等。

力旺PUF目前已累積超過130個應用導入，並於2025年第4季取得10年期、共18個3奈米美國國防產品，近年來更積極耕耘後量子加密（PQC）市場，PUF- PQC產品已通過NIST FIPS205及SP800-208認證，代表量子加密防護能力已達國際標準，有助長期滲透率提升，並添增成長動能。

千金股 LiDAR CPO 力旺

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