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力積電：第1季本業開始獲利 明年會分派盈餘

中央社／ 記者張建中新竹10日電
力積電。圖／聯合報系資料照片
力積電。圖／聯合報系資料照片

晶圓代工廠力積電今天召開股東常會，總經理朱憲國表示，今年第1季營運開始轉強，本業開始獲利。副董事長謝再居說，對於下半年營運非常有信心，今年本業應該會賺錢，而且會賺不少錢，明年一定會分派盈餘。

力積電股東常會由謝再居主持，他說，董事長黃崇仁因最近行走不便，無法參加今年股東常會，不過，明年一定會參加。

謝再居表示，考量產業景氣，同時審視未來營運支出，今年不配發盈餘。對今年下半年營運非常有信心，全年應該會賺錢，而且會賺不少錢，明年一定會分派盈餘。

朱憲國說，力積電2025年營收新台幣467億元，年增4%，邏輯代工營收比重61%，其中，電源管理及功率元件營收比重36%，3D人工智慧營收比重約2%，但因銅鑼新廠仍遠未達經濟規模，導致稅後虧損78億元。

朱憲國表示，2025年已是營運谷底，今年第1季營運開始轉強，即使不含處分銅鑼廠業外收入，本業已經開始獲利，未來力積電將由傳統晶圓代工廠，轉型為以AI應用為核心的專業晶圓代工服務公司。

營收 黃崇仁 力積電

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