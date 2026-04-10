力積電：第1季本業開始獲利 明年會分派盈餘

隨著AI浪潮席捲全球，高強度的運算，讓電網承受巨大壓力，優化散熱系統成為關鍵任務。看準AI散熱能力的重要性，從事研發工作多年的李正隆打造「SPIN 」（Smart Pump Intelligent Node），該核心技術可24小時有效控制GPU溫度，不只讓AI運算更快速，也節省電力，在競爭激烈的散熱市場中開拓自己獨有道路。

2026-04-10 08:04