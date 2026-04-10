AI掀耗電危機 李正隆研發「預測性散熱技術」成節能解方

隨著AI浪潮席捲全球，高強度的運算，讓電網承受巨大壓力，優化散熱系統成為關鍵任務。看準AI散熱能力的重要性，從事研發工作多年的李正隆打造「SPIN 」（Smart Pump Intelligent Node），該核心技術可24小時有效控制GPU溫度，不只讓AI運算更快速，也節省電力，在競爭激烈的散熱市場中開拓自己獨有道路。

來自台北的李正隆（Roger），大學與研究所就讀美國南加州大學（USC）電機工程學系，畢業後返台接棒父親的機車零件產業。2010年，他將機車電子儀表板轉化為數位化，獲日本廠商青睞，成功把家中的機械產業朝電子產業邁進。

李正隆2015年毅然投入創業，他認為「人類有文明的地方就會用到電」，因此致力研發馬達與控制器等相關產品，首件研發就是外骨骼機器人，協助行動不方便的人穿上機器人衣服站起來。

不過，「理想很豐滿，現實很骨感」 ，外骨骼機器人動輒數十萬元，費用昂貴，多數民眾不埋單。李正隆光1年研發費就燒了千萬，訂單卻僅有個位數，但他沒有因此挫敗，反而從中累積經驗，學習控制研發成本與瞭解市場需求，迄今已研發多件產品。

近年全球掀起AI浪潮，AI運算需要大量的電力，若散熱系統效率不足，過熱不僅會導致晶片降頻減損效能，讓寶貴的算力流失，因此散熱技術成為關鍵戰場。

李正隆曾經研發製造人工心臟，2023年有廠商看準人工心臟維持心肺功能，與AI 算力「不能中斷」的概念雷同，找上李正隆合作研發AI散熱系統「SPIN 」。 李正隆表示，現今多數AI伺服器的冷卻控制系統都是被動反應，往往等GPU過熱了，重新啟動又需再用電，不僅耗電，也降低算力，如何讓液冷系統變得更聰明成為關鍵。

李正隆說，SPIN內建的預測性即時智慧熱管理系統（PRISM），24小時運作，只要某一個GPU過熱，偵測其快達到反應臨界點，就提前精準調整冷卻設定值，不讓GPU過熱，保障GPU算力不耗損，該核心技術已申請專利，目前有多家國內外廠商洽談合作中。