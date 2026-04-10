三星家族賣股 台廠喊記憶體向上趨勢不變

三星集團家族賣股繳稅，引發記憶體市場震盪。儘管近期記憶體市場雜音頻傳，台灣記憶體相關廠商仍齊聲高喊「市場趨勢向上不變，記憶體還是很缺」，並積極投入研發，持續開拓新市場。

南亞科（2408）總經理李培瑛強調，南亞科從2015年決定自主研發後，專利數快速攀升，去年專利數已達8,655件，排名僅次台積電、友達和鴻海，排名第四。

李培瑛說，南亞科目前是台灣唯一能提供包括DDR5、LPDDR4及DDR4和DDR3 DRAM的記憶體，產品多元且具彈性，預料隨著邊緣AI應用更廣泛，南亞科將成為AI DRAM關鍵供應商。

群聯執行長潘健成日前表示，近期市場雖出現記憶體價格鬆動雜音，但主要集中於零售市場短期供需波動；相較之下，群聯長期深耕的雲端服務供應商（CSP）、伺服器、AI 應用與工控等高階客製化市場，需求不僅持續強勁，且具備長期穩定性，有助群聯整體毛利與獲利結構提升。

潘健成指出，隨AI部署與AI推論應用加速落地，資料生成量持續增長，進一步推升對NAND儲存的強勁需求。然而，在供給面上，NAND原廠對擴產仍維持審慎保守態度，整體供給持續吃緊，使得NAND價格維持上行趨勢，短期內尚未見緩解跡象。

威剛董事長陳立白認為，DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價仍有逾40%的漲價空間。