Meta加碼買算力 再砸6,720億元

Meta持續擴大AI布局，繼去年9月與CoreWeave公司敲定142億美元（逾新台幣4,500億元）協議後，9日承諾再斥資210億美元（逾新台幣6,720億元），向CoreWeave取得AI算力。

Meta和CoreWeave先前達成的協議2031年將到期，新協議有效時間是2027年至2032年，CoreWeave將在2032年12月前，向Meta提供AI雲端算力。

CoreWeave表示，新算力將散布在許多資料中心，AI晶片巨擘輝達旗下Rubin系統，是這些資料中心動力來源之一。

CoreWeave是逐漸崛起的「新雲端」（neocloud）公司之一，這類企業出租先進AI晶片使用權。Meta和CoreWeave 2023年以來持續合作。

CoreWeave執行長英崔特（Mike Intrator）表示，CoreWeave基礎設施能讓Meta善用該公司囊括的所有AI人才。