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Meta最強AI模型…零食成分 它「看」一眼就知道

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者彭慧明蘇嘉維／綜合報導

Meta推出旗下歷來最強全新AI模型「Muse Spark」，亮點在於導入強大的多模態感知能力，與其他AI需仰賴用戶逐一輸入描述不同，Meta AI不只能讀懂使用者輸入的文字，更能直接看見並理解大眾提供的視覺資訊，成為人們日常消費、醫療等領域的好幫手。

以生活應用為例，只要拍下機場零食架的照片，Meta AI就能辨識並排序出蛋白質含量最高的零食，無須費力查看營養標示，只要直接掃描商品，即可快速了解不同零食的成分差異。Meta AI應用於AI眼鏡時，AI助理將更清楚掌握並理解周遭環境。

健康資訊是大眾使用AI的主要需求之一，Meta AI透過「Muse Spark」的多模態感知能力，可評估不同情境的影像與圖表，提供更細緻的回覆。

Meta AI攜手臨床醫師專團隊，提升模型在常見的健康相關問題上，提供健康與醫療領域相關資訊，回應協助大家理解與健康有關的疑慮。

「Muse Spark」也擅長視覺化程式開發（visual coding），只需要輸入提示詞，就能建立客製化網站與小遊戲。未來可以請Meta AI製作一個用來規劃驚喜派對的儀表板、快速生成一款復古街機遊戲邀請朋友一起挑戰，或推出一個充滿想像的飛行模擬器，並將這些遊戲內容分享給朋友。

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