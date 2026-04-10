養龍蝦效應 蘋果Mac缺貨 鴻海、光寶等有望迎追單

OpenClaw掀起全球「養龍蝦」熱潮，「養蝦迷」瘋搶蘋果Mac系列電腦產品，導致Mac系列出現缺貨狀況，其中，Mac mini出貨等待時間延長到至少四周，許多配置甚至需等待二至三個月；較昂貴的Mac Studio等待時間則從二至三周起跳，視配置而定，部分情況要等一個月以上。

法人看好，「養龍蝦」熱潮掀起Mac mini與Mac Studio搶購潮，蘋果勢必加大追單供應鏈補貨，主力代工廠鴻海（2317），以及台達電、光寶、精元等協力廠都將受惠。

鴻海持續在蘋果供應鏈扮演要角，蘋果營運長薩比汗（Sabih Khan）之前透露，將把部分Mac Mini桌上型電腦的生產從亞洲移回美國，並由鴻海集團的休士頓廠區生產，預定今年稍後啟動。

台達電、光寶則是蘋果電源供應器製造商，預料也將搭上這波熱潮。另外，Mac mini本身不含鍵盤，為另外購買的配件，筆電鍵盤大廠精元為蘋果鍵盤供應商之一，隨Mac mini供不應求，預期有望帶動精元相關鍵盤出貨。

外電報導，受惠「養蝦潮」引爆的搶購買氣大增，Mac mini、Mac Studio桌上型電腦出貨等待時間愈拉愈長，分析師高喊，這對蘋果是一場「勝利」。

輝達執行長黃仁勳曾在今年GTC大會主題演講中形容，OpenClaw是「人類史上最受歡迎的開源專案」，其在短短數周內達成的成就，已超越Linux過去30年的積累。黃仁勳並將OpenClaw的地位與HTML和Linux並論，稱其為「個人AI的作業系統」。

消息人士透露，Mac mini的出貨等待時間已延長到至少四周，許多配置甚至需等待二到三個月。較昂貴的Mac Studio等待時間則從二至三周起跳，視配置而定，部分情況等待時間要一個月以上。

Seeking Alpha報導，Wedbush Securities分析師Matt Bryson 8日發表研究報告指出，出貨時間拉長，顯示蘋果仍擅長推出符合當前趨勢的新設計與產品。在記憶體報價上揚引發漲價壓力、進而壓抑PC整體出貨量之際，蘋果迎來這樣強勁的需求，更引人矚目。

此外，蘋果在核心手機市場也處於奪取市占的有利位置，似乎並未像多數同業一樣削減產量。