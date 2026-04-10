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三星家族賣股 殃及記憶體 南亞科、華邦、旺宏等跟著跳水

經濟日報／ 編譯林文彬、記者朱子呈／綜合報導
外媒報導，三星集團已故前會長李健熙遺孀洪羅喜，傳拋售價值近3.1兆韓元三星電子股票。
外媒報導，三星集團已故前會長李健熙遺孀洪羅喜，傳拋售價值近3.1兆韓元三星電子股票。

三星電子大咬記憶體漲價紅利，獲利衝高之際，傳出三星集團家族成員大舉拋售手上價值近3.1兆韓元（約新台幣666億元）的三星電子股票。

近期記憶體市場雜音頻傳，三星大股東大賣持股，引發市場「記憶體市況恐真的要從高檔反轉」疑慮加深。

受相關消息衝擊，三星電子昨（9）日收盤挫跌逾3%，台灣記憶體族群同受波及，南亞科（2408）重挫逾8%，華邦、旺宏、威剛、群聯、創見也都收跌逾4%。

綜合外電報導，此次大舉拋售三星電子股票的股東，傳是三星集團已故前會長李健熙遺孀洪羅喜。韓媒披露，洪羅喜為支付遺產稅與償還貸款，出售約1,500萬股三星電子普通股，總價值近3.1兆韓元。這是南韓史上這類交易中規模數一數二大的一筆。

此次交易定價約每股205,237韓元，較三星電子前一交易日收盤價折價約2.5%，釋股後，洪羅喜持股比重從1.49%降至1.24%。在三星電子今年獲利衝高之際，洪羅喜折價大賣股，引發市場疑慮。

彭博資訊取得的交易條款顯示，一名賣家以相同價格拋售三星電子股票，數量也與知情人士透露的股數吻合。不同之處在於，根據條款，這名賣家也出售20萬6,633股優先股，總金額約1,900萬美元。

分析師指出，這起大規模釋股案雖屬三星集團家族財務安排，與三星基本面無直接關連，但在記憶體股先前已累積一段漲幅、資金對產業評價轉趨敏感之際，任何大型股東賣股訊號，都容易被外界放大解讀。

就基本面來看，三星電子受惠記憶體缺貨大漲價，公司預估上季獲利將比一年前激增逾七倍、達57.2兆韓元（378億美元），並傳出已和蘋果簽署三年的獨家合約，將提供蘋果可折疊顯示器。

分析師看好，三星明年可望超越輝達，成為全球最賺錢的公司。KB證券分析師預估，三星2026年總營業利益將達327兆韓元，2027年進一步攀升至488兆韓元，超越輝達的485兆韓元。

另外，消息人士透露，三星電子計劃總計將投資40億美元在越南太原省興建晶片封裝廠，繼續擴大在越南的布局。

南亞科 群聯 三星電子

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