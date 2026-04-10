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Meta最強AI模型 台鏈叫好…預期引爆更多伺服器需求

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者陳昱翔蘇嘉維／綜合報導
雲端巨頭Meta於8日宣布，推出旗下歷來最強的全新AI模型「Muse Spark」。 路透
雲端巨頭Meta於8日宣布，推出旗下歷來最強的全新AI模型「Muse Spark」。 路透

雲端巨頭Meta於8日宣布，推出旗下歷來最強的全新AI模型「Muse Spark」，能與Google、Anthropic及OpenAI等勁敵的AI模型相匹敵，主打「即時」、「思考」，以及提供研究級回答的「深度思考」等模式，全方面進攻AI代理商機。

Meta這款新AI模型效能超強，華爾街驚艷，激勵8日股價大漲6.5%。法人看好，「Muse Spark」是Meta在AI代理市場的重要布局，由於功能強大，可望吸引眾多用戶採用，華爾街為此按讚，後續也將引爆Meta更大的算力需求，建置更多AI伺服器，廣達（2382）、雙鴻勤誠、晟銘電等Meta AI伺服器相關協力廠受惠。

「Muse Spark」是Meta執行長祖克柏斥資數十億美元組建、由AI長汪滔領導的「超級智慧」團隊推出的首款AI模型，歷時九個月打造，將用於驅動Meta AI聊天機器人，而且一改過去的Llama模型開源策略，採用不公開設計與程式碼的封閉模型。

祖克柏表示，Meta計劃「發表愈來愈先進的模型，以拓展智慧與能力的邊界，其中包括新的開源模型」，「我們正在打造的產品不僅能回答您的問題，還能作為您的『代理人』代為處理事務」。

Meta指出，「Muse Spark」用於代理程式編碼與多學科推理等任務的表現競爭力，能與Google、Anthropic及OpenAI等對手的產品相匹敵，包括「即時」、「思考」，以及提供研究級回答的「深度思考」等模式。

Meta主管表示，未來仍將開發開源模型，同時也在考慮對Muse Spark的應用程式介面（API）的使用收費，Meta AI聊天機器人則將維持免費使用，但未來可能導入訂閱制。

Meta在AI基建領域火力全開，預估2026年資本支出將突破1,090億美元，年增53.6%，是北美四大雲端服務供應商（CSP）當中，成長幅度最大的業者。市場預估，Meta今年對輝達GB300  AI伺服器需求量至少約7,000櫃，其中，AI伺服器設計及代工訂單將持續由廣達拿下，目前處於放量出貨階段。

由於GB300採用冷卻機櫃需求量比GB200倍增，雙鴻、勤誠、晟銘電等供應鏈受惠大。其中，雙鴻主要供應水冷板以及其他液冷散熱零組件，晟銘電、勤誠則提供機櫃、機殼等零組件。晟銘電指出，從目前在手訂單以及大客戶持續擴大資本支出來看，今年AI市場依然相當樂觀。

華爾街 雙鴻 勤誠

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