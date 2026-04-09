聽新聞
0:00 / 0:00
台達電搶鏡 營收創新高 3月衝上597億元、月增近二成
電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布3月合併營收597.8億元，創單月新高，月增19.8%，年增37.6%，主要受惠AI資料中心電源及液冷散熱等需求驅動成長。
台達電首季營收1,593.53億元，雖然季減1.4%，仍是歷年最旺的第1季與單季次高，年增34%。外資昨天連三日買超力挺，台達電昨天股價盤中觸及1,705元新天價，惟之後獲利了結賣壓出籠，終場翻黑收1,645元，下跌20元。
台達電市值以昨天收盤價計算、達4.27兆元，近一周來三大法人累計買超9,556張，其中，外資買超6,834張。
法人預期，本季AI GPU相關的AC與DC電源產品出貨量將顯著提升，加上第3季後產品將更新迭代，在電源產品帶動下，台達電第2季起營運成長強勁。
另一方面，台達電的400VDC與800VDC開發進度仍領先同業，伴隨下半年水冷專案升規，台達電仍高機率保持新產品獨供地位，全年獲利有望再度改寫新猷，首度挑戰賺逾三個股本。
針對800VDC布局進展，台達電董事長鄭平日前表示，目前不只一家客戶，部分客戶較積極，今年會有800VDC系統營收挹注，預期2027年明顯放量。台達電不評論法人預估的財務數字。
法人看好，輝達新一代Vera Rubin平台架構將帶動電源供應器等相關零組件價值較前一代提升，加上800VDC電源機櫃預計下半年出貨，優於預期，台達電營運可望水漲船高。
四大雲端服務供應商（CSP）持續加大軍備競賽，AI資料中心需求強勁，台達電泰國及美國產能吃緊，去年已積極擴產，帶動2025年資本支出一舉衝破400億大關、達461億元，年增38%，改寫新猷。
法人表示，隨著AI伺服器電源供給持續緊俏，估計台達電2026年資本支出將進一步提升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。