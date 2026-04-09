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台達電搶鏡 營收創新高 3月衝上597億元、月增近二成

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
台達電董事長鄭平。
台達電董事長鄭平。

電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布3月合併營收597.8億元，創單月新高，月增19.8%，年增37.6%，主要受惠AI資料中心電源及液冷散熱等需求驅動成長。

台達電首季營收1,593.53億元，雖然季減1.4%，仍是歷年最旺的第1季與單季次高，年增34%。外資昨天連三日買超力挺，台達電昨天股價盤中觸及1,705元新天價，惟之後獲利了結賣壓出籠，終場翻黑收1,645元，下跌20元。

台達電營收
台達電營收

台達電市值以昨天收盤價計算、達4.27兆元，近一周來三大法人累計買超9,556張，其中，外資買超6,834張。

法人預期，本季AI GPU相關的AC與DC電源產品出貨量將顯著提升，加上第3季後產品將更新迭代，在電源產品帶動下，台達電第2季起營運成長強勁。

另一方面，台達電的400VDC與800VDC開發進度仍領先同業，伴隨下半年水冷專案升規，台達電仍高機率保持新產品獨供地位，全年獲利有望再度改寫新猷，首度挑戰賺逾三個股本。

針對800VDC布局進展，台達電董事長鄭平日前表示，目前不只一家客戶，部分客戶較積極，今年會有800VDC系統營收挹注，預期2027年明顯放量。台達電不評論法人預估的財務數字。

法人看好，輝達新一代Vera Rubin平台架構將帶動電源供應器等相關零組件價值較前一代提升，加上800VDC電源機櫃預計下半年出貨，優於預期，台達電營運可望水漲船高。

四大雲端服務供應商（CSP）持續加大軍備競賽，AI資料中心需求強勁，台達電泰國及美國產能吃緊，去年已積極擴產，帶動2025年資本支出一舉衝破400億大關、達461億元，年增38%，改寫新猷。

法人表示，隨著AI伺服器電源供給持續緊俏，估計台達電2026年資本支出將進一步提升。

台達電 營收 輝達

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