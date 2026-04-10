百大創新獎 工研院大贏家 鴻海、聯發科、台積等上榜

科睿唯安（Clarivate）昨（9）日舉辦「2026全球百大創新機構頒獎典禮」，現場頒獎表揚今年得獎的12家台灣機構：工研院、鴻海（2317）、聯發科、台積電、友達光電、台達電、緯創資通、瑞昱半導體、南亞科、華碩、中光電、慧榮科技，灣更是連續五年名列全球第三，整體表現僅居日、美之後。

在經濟部產業技術司的支持下，工研院因技術獨特性、成功足跡等專利指標之表現，以萬分之一的錄取機率，成功自全球超過100萬家機構中突圍，寫下連續九年、第十度獲獎的里程碑，持續名列亞太區研發機構之首。

科睿唯安資深副總裁暨全球智權策略長Glen Nath表示，工研院持續蟬聯科睿唯安全球百大創新機構，展現其長期以來在創新表現上的穩健實力。這反映出工研院擁有打造具國際影響力與高度創新發明的能力，同時也彰顯其承諾，即透過嚴謹且目標導向的研發，致力於引領未來的科技發展。

經濟部主任秘書莊銘池表示，今年台灣共有12家機構從全球逾百萬家機構中脫穎而出，展現我國在專利品質與影響力的卓越表現，更突顯台灣在半導體、人工智慧與通訊領域的「高影響力發明」位居全球前段班。經濟部長期支持法人投入研發，很高興看到工研院第十度獲選全球百大創新機構，並持續創下亞太區研發機構獲獎最多紀錄；期盼未來工研院持續將更多優質技術成果導入產業應用。

工研院院長張培仁表示，「創新」是國家發展與產業立足國際的關鍵。在全球化與地緣政治升溫的時代，工研院將以「整合跨域創新」為核心策略，並在經濟部支持下，聚焦三大方向推動發展。首先「凝聚專才」，包括串聯超過17個研發法人打造「法人匯智聯盟」，攜手南部33所大學合作「大南方學研整合共育計畫」，加速技術突破。

其次「深耕台灣」，確保我國產業的競爭優勢，攜手14家高科技指標大廠成立防禦非專利營運實體（NPE，俗稱專利蟑螂）訴訟的「LOT產業聯盟」，集結逾12萬件有效專利，打造智權防護網。再者「布局全球」，如今年加入美國「綠色無人機系統 Green UAS」計畫，使台灣成為美國境外唯一認證據點，有利於協助台灣無人機業者加速取得認證的時間，以「非紅供應鏈」的優勢打入美國市場，助於提升台灣產業科技版圖影響力。