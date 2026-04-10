宏碁3月營收月增39% 多元事業助攻

PC品牌大廠宏碁（2353）昨（9）日公布今年3月營收為298.96億元，月增39.3%、年增2.1%，為2023年後同期新高，表現「淡季不淡」，累計宏碁今年首季營收為724.31億元，季減2.59%、但年增18.1%。

宏碁除了子公司「老虎隊」業績成長貢獻外，因記憶體持續缺貨漲價影響，市場出現PC提前拉貨現象，亦帶動宏碁首季營運成長。

宏碁拓展多元事業引擎的策略持續展現動能。非電腦及顯示器相關事業第一季營收年增29.2%，占整體營收貢獻之34.6%。

在子公司方面，宏碁集團旗下宏碁遊戲已正式登創新板掛牌交易，4月份興櫃廠宏碁智新亦將掛牌上櫃。

宏碁集團旗下倚天酷碁昨日宣布已於4月1日正式完成與美國電腦周邊品牌Plugable Technologies之投資簽約，共同拓展AI運算與新世代數位工作環境下的應用市場。