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華碩來電 3月、第1季營收寫兩個新高 PC 終端產品將漲價

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩董事長施崇棠。聯合報系資料照
華碩董事長施崇棠。聯合報系資料照

華碩（2357）受惠伺服器、PC業務雙雙成長，尤其AI伺服器出貨大增挹注下，昨（9）日公布3月集團營收衝上860.84億元，創單月新高，月增58.38%，年增33.85%；首季集團營收2,083.73億元，創單季新高，季增2.69%，年增41.09%。

品牌營收方面，華碩3月為809.37億元，月增61.06%，年增35.67%；首季品牌營收1,940.52億元，年增43.54%。

華碩表示，3月與首季集團營收均衝上新高，主要受益於伺服器、PC的營收成長。儘管面對DRAM等零組件漲價挑戰，華碩憑藉強大的品牌價值、產品組合優化，及供應鏈管理，展現優於產業的營運韌性。

華碩先前已於法說會表示，首季因消費性業務邁入傳統淡季，預估PC、零組件業務將呈現季減，伺服器業務則會季增50%至100%，年增四至五倍。

華碩共同執行長胡書賓先前指出，華碩對2026年AI伺服器設下積極目標，並且在輝達最新Vera Rubin平台伺服器同樣處於第一梯隊，預計今年下半年出貨。

法人解讀，記憶體持續缺貨大漲價，在「愈晚買PC價格愈貴」的心理因素影響下，通路商及民眾出現提前採購現象，帶動PC產業今年首季出貨淡季不淡，華碩受惠。

針對今年PC產業展望，華碩共同執行長許先越指出，目前多數研調機構預估今年全球PC出貨量將下滑10%至15%，細分來看，電競持平到小跌、商用下滑10%、消費性減少10%至15%，華碩今年PC設定的目標則是優於產業均值。

許先越表示，現階段記憶體價格已漲100%，華碩原有記憶體庫存用完後，將會針對終端產品進行漲價，依據全球各區域、國家的競爭力陸續調整售價，確保獲利能力。

記憶體、CPU缺貨漲價成為今年PC品牌廠最大的營運風險，對此，許先越表示，由於上游記憶體廠產能增加速度慢，新產能最快2027年底才會出來，預計記憶體缺貨將持續兩年。

營收 華碩 伺服器

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