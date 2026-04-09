台灣僅鴻海擠入AI50榜單！科睿唯安榜單揭台連5年登3強關鍵

台灣連續5年名列科睿唯安《全球百大創新機構》獲獎國家第三名，今年得獎機構達12家，表現僅次於日美，該機構也同步公布全球AI 50強「AI50榜單」，台灣僅鴻海（2317）一家入榜，台灣總獲獎數在各國中排名第10，鴻海也成為唯一同時登上兩榜單的科技大廠。

台灣在2026年《全球百大創新機構》共有12家機構入選，分別是工研院、鴻海、聯發科（2454）、台積電（2330）、友達光電（2409）、台達電（2308）、瑞昱半導體（2379）、緯創資通（3231）、南亞科技（2408）、華碩（2357）、中光電（5371）和慧榮科技，以家數來說，是連續5年位居全球第三。

科睿唯安全球智權策略長暨資深副總裁Glen Nath指出，台灣創新能量完整且多元，並非依賴單一企業，橫跨了半導體、電子、運算設備及公共研究等多個領域。

他指出，台灣以半導體為核心優勢：由台積電、聯發科、瑞昱半導體、南亞科技及慧榮科技等機構領軍，台灣與日本、韓國並列為具備深厚半導體基礎的關鍵區域；另外也具備強大的全球部署能力：鴻海、友達光電、緯創資通、華碩、台達電及中光電等電子與運算設備企業，將創新成果轉化為可規模化技術。

工研院（ITRI）則是連續第九年上榜，是亞太唯一政府機構入榜者，工研院院長張培仁表示，透過專利轉化商業化的能力，及長期專利布局策略，工研院積極利用專利協助推動不同產業發展，盼對創新生態系帶來影響，2025年更攜手14家業者組成防禦專利蟑螂的LOT產業聯盟，2026年也加入美國綠色無人機系統GREEN UAS計畫。

而科睿唯安也首度公布AI50榜單，台灣僅鴻海入榜，而依照上榜家數排行，擁有最多AI公司是中國大陸，其次是美國，南韓第三，台灣因一家上榜而落居第十。

科睿唯安將國際50強AI領導企業分成四大族群：Enablers（核心建構者）、Catalysts（AI產品化者）、Deployers（AI落地者）、Specialists（垂直領域專家），Enablers在最上游做基礎架構硬體、AI模型及標準，影響力最大，定義了AI產業方向，Catalysts族群具備工程整合能力，將最好品質服務商業化，Specialists則擅長將AI用在特定領域。

Deployers（AI落地者）則是將AI營運管理發揮到極致，鴻海就歸類在此項目中，鴻海除在《全球百大創新機構》名列37名，在AI50上榜。鴻海科技集團中央智權處處長林忠億表示，2025年鴻海專利申請量年增率超過15%，其中AI技術是智慧財產權成長主要推動力，透過AI驅動流程優化，發明者、工程師及管理人員在專利申請效率及相關分析工作上也大幅優化。