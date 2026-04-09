富采切入光通訊 看好Micro LED短距光傳輸方案

富采控股董事長彭双浪今天表示，聚焦「3加1」先進顯示、感測、車用3事業，加上「從顯示往光通訊走」策略，並活化資產；因AI資料中心傳輸需求大增，看好「光進銅退」最快兩年後實現，微型發光二極體（Micro LED）有機會成為短距離光傳輸方案。

富采控股今天在Touch Taiwan 2026智慧顯示展舉行記者會，彭双浪指出，為改善營運，已活化資產，盼提高股東權益報酬率。

彭双浪認為，今年上半年景氣不錯，因記憶體等零件缺貨，已有提早拉貨情況，以富采來看，全年營運可望逐步變好。

富采控股規劃光通訊3方案，並在智慧顯示展呈現，分別為近距離傳輸的微型發光二極體（MicroLED）、中距離傳輸的雷射技術VCSEL、遠距傳輸的CW-DFB方案。

富采控股旗下富采光電董事長范進雍表示，金屬有機化學氣相沉積（MOCVD）晶粒全球排名前3大，並投入微型發光二極體（Micro LED）技術開發，車用產品營收未來5年可望大幅成長。

范進雍評估，Micro LED跨入光通訊傳輸，是光共封裝模組（CPO）以外的新選項，但短期內不易達成，現階段還是以「插拔」的雷射方案較可行，也是富采將先跨入的方案。

另外，富采控股先前併購亮訊，主因亮訊在光通訊很有經驗，在技術合作更深化下，加速富采在光通訊產業的經驗累積。