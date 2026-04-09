綠界科技雙軌推進AI應用與數據布局 驅動商務服務升級

綠界科技今天公布三月營收達1.73億元，年增11.8%，受惠於多元支付應用與服務升級，展現強勁成長動能。隨著數位經濟快速發展，綠界科技營運策略逐步由單一金流服務，轉向整合數據與AI應用的多元場景布局，透過技術創新強化平台價值，進一步驅動商家經營成長。

綠界指出，自去年與電子支付共同推出的Cashback返多多平台成效顯著，2026年第一季會員累積人數已突破13萬，平台整體進站流量與瀏覽人次同步攀升，顯示用戶黏著度與使用活躍度持續提升，透過回饋機制與數據應用，為商家帶來穩定流量與轉換機會。

綠界表示，為進一步降低開店門檻並加速商家數位轉型，子公司綠界大數據旗下福利免費開店平台FreeStore，預計推出「AI智慧開站」服務，將網站架設AI化，商家提供品牌資訊與商品，系統便能自動生成一頁式品牌網頁，操作簡易又直覺。內建AI功能多樣，不僅能智能產圖，美化產品照，內建的Chatbot還能隨時協助處理訂單與會員數據。

另外，綠界大數據透過FreeStore就能快速開啟線上銷售，解決傳統開店系統串接金物流、電子發票的繁雜流程，開發技術高的痛點，讓中小型商家與個人創作者能藉由AI的輔助，商家不僅能擴大經營規模，更能從瑣碎的後台事務中解放，將心力回歸於產品開發與品牌經營，實現商家與平台營運效率的雙向提升。

在AI應用發展上，綠界科技同步推出「AI Skill」套件，進一步優化開發技術能力。透過AI開發助手，商家在進行綠界之系統串接與功能開發時，大可降低技術門檻，導入週期可縮短約85%以上，大幅提升開發效率，也加速商家數位經營落地，進一步提升平台整體活躍度。

展望未來，綠界科技將全面強化AI與數據應用場景，整合金流、開店平台、回饋機制等多元服務，打造一站式商業服務生態系。隨著AI技術持續優化與應用情境擴展，將有助於強化平台競爭優勢，協助台灣中小企業加速邁向智慧化與數位化經營新階段。