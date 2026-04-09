搶當神隊友！中華電信開放43處應援站 應援白沙屯媽祖香燈腳

一年一度的民俗盛事「白沙屯媽祖進香」將於4月12日晚間自苗栗拱天宮起駕，中華電信（2412）宣布，苗栗、台中、彰化、雲林四縣市43間門市於4月13日至4月20日設置「中華電信神隊友挺您進香應援站」，提供補給水與擦汗巾，為香燈腳補足元氣繼續與媽祖前行。

除43個門市定點補給外，中華電信營運處亦提供機動應援，包括雲林營運處將於特約門市設置行動鷗翼車，提供手機充電及按摩服務，讓香燈腳可以短暫放鬆休憩；台中與彰化營運處將依白沙屯媽祖進香路線，沿途機動調度門市應援站，提供休憩及充電服務。同時，苗栗、台中及雲林營運處號召同仁組成志工團隊推動「機動淨街」，維護沿途整潔，落實ESG環境永續的理念。

4月20日媽祖回鑾當日，中華電信表示，苗栗營運處於白沙機房設立「精彩有Hami數位體驗區」，讓信眾與在地居民體驗高品質影視內容，並贈送獨家限量「結緣提袋」。中華電信以行動應援年度重要民俗文化盛事，整合在地門市資源提供即時補給，並投入環境維護，落實企業社會責任，陪伴信眾安全、順利完成進香活動。