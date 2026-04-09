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白沙屯、鎮瀾宮先後起駕 遠傳祭出網路24小時即時監控動態調整

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2026媽祖進香季即將登場，「白沙屯媽祖徒步進香」與「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」分別於4月12日及4月17日起駕，遠傳電信（4904）強調，結合AI技術與多年大型活動經驗，提前完成熱區預測與網路強化部署，全程即時監控並動態調整，守護數十萬信眾的通訊需求。

遠傳表示，今年時程高度重疊，信眾人潮與行程動態交錯，各界高度期待將出現難得一見的「雙媽會」，不僅是台灣民間信仰兩大盛事，也是網路韌性的重要考驗。

今年的媽祖進香季由「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香拉開序幕，將於4月12日深夜起駕、4月20日回鑾，報名進香的「香丁腳」已逾45萬人，其最大特色是行進路線、歇息停駕地點皆由媽祖「現場指示」，沿途充滿驚喜與挑戰，加上白沙屯拱天宮「值年爐主媽祖」將首度加入，與白沙屯媽祖、山邊媽祖形成「三媽聯合進香」，亦成為今年的一大亮點。

被譽為地表最大遷徙活動的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，則將於4月17日晚間起駕，展開為期9天8夜，橫跨四縣市、21鄉鎮、來回超過300公里的遶境行程，單日高峰人數預估將達20萬人。兩大活動在4月17日至4月20日形成重疊，可望出現睽違近20年的「雙媽會」。

為因應龐大的移動式人潮，遠傳指出，運用AI技術，分析歷年遶境數據與即時網路指標，提前鎖定高人流熱區，完成多項網路強化作業，並依據官方時程、歷史路徑特性與過往案例，透過AI模型推估「雙媽會」可能的時間及地區，提前完成擴容與行動車部署。

此次遠傳共提前擴充超過600個基站容量、及進行4G/5G話務參數調整，提升瞬時承載能力，並出動多輛行動通訊車與布建數十站臨時基地台，部署於白沙屯拱天宮、通霄慈后宮、大甲鎮瀾宮、大甲溪橋頭等媽祖繞境進香沿線關鍵節點；更升級新型天線設備，於重要熱點導入多波束天線，有效分流話務，強化涵蓋品質。

活動期間遠傳也將跨縣市動員超過百位工程人員全程待命，後端更有百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、障礙狀況排除等作業，特別是白沙屯媽祖進香路線高度機動，遠傳於活動期間啟動24小時即時監控機制，隨時依人流變化修正AI模型與網路配置，確保語音與數據服務穩定不中斷，讓信眾不論進行直播、視訊通話、拍照打卡分享盛況，或下載即時定位APP掌握白沙屯與大甲媽祖的所在位置，都可享有優質的網路體驗。

配合媽祖進香盛事，遠傳指出，「線上祈福點燈」服務集結全台知名媽祖廟宇，包含鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、西螺福興宮、桃園龍德宮及台南正統鹿耳門聖母廟，提供點燈、補財庫、普渡植福及開運商品等，24小時一站式祈福服務；並特別規畫「瘋媽祖主題區」及「媽祖開運商品區」，與桃園龍德宮、新港奉天宮合作推出媽祖聯名主題商品，讓無法親自參與進香活動的信眾也能感受媽祖的庇佑。

新港奉天宮 大甲媽祖 媽祖

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