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白沙屯、大甲媽祖將陸續啟動進香、繞境行程 台灣大AI預判確保通訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
白沙屯、大甲媽祖將陸續啟動進香、繞境行程，台灣大AI預判確保通訊。圖／取自台灣大官網
白沙屯、大甲媽祖將陸續啟動進香、繞境行程，台灣大AI預判確保通訊。圖／取自台灣大官網

2026年全台宗教盛事即將盛大展開！「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香將於4月12日深夜起駕，緊接著大甲媽祖亦將於17日出巡。兩大盛事時程罕見重疊，預計吸引超過40萬名信眾隨行，掀起全台年度信仰熱潮。

因應龐大人潮移動與通訊需求，台灣大哥大（3045）表示，提前14天啟動「媽祖進香網路指揮中心」，首度導入Agentic AI智慧人流動態資源管理機制，並以「四大通訊調度與維運作法」，整合多項網路調度與維運策略，全面強化沿途通訊韌性，確保信眾在長達400公里的進香路程中，無論直播、打卡或即時分享，皆能穩定順暢不中斷。

面對大規模且路線高度不確定的人潮移動，台灣大指出，今年首度導入Agentic AI技術，將網路維運從傳統「被動監控」，升級至具備「自主決策」能力的新階段。其中「智慧人流動態資源管理機制」結合跨站點分析與動態路徑推演，整合即時網路負載與歷史大數據，自動生成最適化調度策略。即使遶境路線臨時調整，也能提前預判人流趨勢，主動配置基地台容量並即時調整資源，確保沿線通訊穩定不中斷。

台灣大表示，以AI為核心，打造四大通訊調度與維運作法。首先，運用Agentic AI深度學習歷史數據，進行精準路徑推演，讓通訊資源得以提前部署於鑾轎行進動線；其次，在網路容量上擴充4G與5G頻段至100MHz，提升最高5倍網路承載力，支撐大量直播與即時分享需求。在重點熱區，針對白沙屯拱天宮、北港朝天宮等關鍵節點，機動部署數十站基地台與行動基地台車，強化高密度人潮下的訊號穩定；同時投入逾百位工程師與專屬工程車隊，橫跨五縣市進行長達400公里的全程監控與即時調度，建構完善的通訊支援網絡。

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