連續四年入選 南亞科榮膺2026年全球百大創新機構

南亞科（2408) 連續四年入選科睿唯安 (Clarivate)「2026全球百大創新機構」(Top 100 Global Innovators 2026)。科睿唯安是全球領先的變革性智慧供應商，該獎項已發布15屆，今年有12家台灣企業入選，獲此殊榮高度肯定了南亞科技的創新能力和智權布局的高效管理。

南亞科技執行副總蘇林慶表示：「南亞科多年來持續深耕各類記憶體產品的生產與製造，並專注於先進技術的研發。其主要發展方向為10 奈米級DRAM第3代與第4代的開發與製造，近期更積極投入AI相關產品的研發，以因應未來高速運算與智慧應用的需求。在製造方面，南亞科技持續朝向綠色與智慧工廠發展，透過智慧化生產管理系統與環保製程，不僅提升生產效率，也降低對環境的影響，實現科技發展與環境保護並重的目標。」

科睿唯安智慧財產權總裁Maroun S. Mourad表示：「鑑於當今瞬息萬變，能夠入選『全球百大創新機構』是一項卓越的成就。多年來屢獲殊榮的企業和新入榜企業都在積極投入人工智慧創新，以重新定義研究、工程和商業實現之間的界限。我們今天的這些產業領袖專注於人工智能創新，貢獻了全球人工智慧發明中的16%。「全球百大創新機構」創新領導力源自於精準度和策略意圖，進而掌握全球最具創新價值優勢，今年的排名不僅只是肯定，同時也正展現這股重塑的領先實力。」

「研發創新」是南亞科永續經營的首要核心，南亞科將透過持續強化研發動能、並同步提升智慧財產保護效能，打造優良的創新環境，以落實永續經營。