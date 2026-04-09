鴻海連九年獲選全球百大創新機構 創台灣民營企業最佳

鴻海（2317）宣布，2026年再度榮登科睿唯安（Clarivate）「全球百大創新機構」（Top 100 Global Innovators）榜單。這不僅是鴻海連續第九年獲此殊榮，也展現了集團在人工智慧（AI）加速轉型的背景下，於同業競爭中脫穎而出的創新實力。

科睿唯安「全球百大創新機構」，主要表彰在複雜的產業環境中，針對專利創新發明品質、原創性及全球影響力等方面引領業界的機構。2026年的排名中，鴻海位列全球第35名！今年榜單中，有27%來自電子與資訊產業類別中，鴻海不僅在此領域名列前茅，更是台灣非半導體領域排名最高的機構。

鴻海科技集團中央智權處處長林忠億表示：「去年我們的專利申請量年增率超過15%，其中AI技術是智慧財產權成長主要推動力。與此同時，藉由AI驅動的流程優化，我們的發明者、工程師及管理人員在專利申請效率及相關分析工作上，皆展現了大幅度優化。」

科睿唯安智慧財產權總裁MarounS.Mourad指出：「在變革迅速的時代，入選全球百大創新機構是一項非凡的成就。不論是蟬聯多年或者新進入榜者皆致力於投資AI創新，並重新定義研究、工程與商業實踐之間的界限。我們今天所表彰的領導者不只是在應對這種轉變，更是在引領這場變革。」

百大創新機構貢獻了全球高達16%的AI發明，凸顯出創新領導力需要精準且具策略的執行。今年的排名不僅是肯定各家投入創新的優秀機構，更揭示了AI已經是創新的關鍵驅動力。

「全球百大創新機構」是由科睿唯安智權與創新研究中心支持，基於嚴謹的研究分析，利用DerwentStrengthIndex，該指數源自DerwentWorldPatentsIndex（DWPI）及其全球發明數據，用以衡量創意的影響力、成功率、稀缺性以及對發明的投資。