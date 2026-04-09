博通點燃AI新基建行情「周漲逾10%」…這檔海外ETF可望空降 含博量最高

受惠與Google、Anthropic兩大AI巨頭合作，博通（Broadcom，AVGO）近日股價明顯轉強，近一周股價勁揚近12%，領跑費半指數與那斯達克指數。法人指出，在AI模型競賽邁向大規模部署的此刻，博通已成為算力革命的關鍵節點，是AI基建不可或缺的關鍵成員，因而吸引資金簇擁。台灣投資人除了透過複委託方式直接買進博通外，也可藉由台股掛牌的海外ETF參與博通長線行情。其中，近期募集的中信美國數據中心及電力（009819），博通為其第一大成分股，權重近三成，上市後預期將成為「含博量」最高的美股ETF。

中國信託投信表示，博通在AI客製化晶片與高速互連領域的「長約能見度」再度被拉長。以近期股價表現來看，博通4月7日收333.97美元、單日上漲約6.1%，8日再收350.63美元、續揚4.9%，短短一周累計漲幅逾一成，明顯優於大盤與多數科技巨頭。

中國信託投信指出，推升博通股價的核心催化劑，來自本周公告的兩項合作進展。其一，博通與Google簽訂長期協議，將持續開發並供應未來世代TPU及相關網通零組件，合作與供應保障安排延伸至2031年前後，等同替博通在客製化晶片（ASIC）與AI機櫃周邊供應鏈，取得更長的訂單能見度。

其二，AI新創Anthropic亦在合作架構下，自2027年起將取得約3.5GW的TPU運算資源，市場解讀這不只是合作，更把未來AI運算需求以規模化方式具體化，強化AI大規模部署趨勢的想像空間。

由於客製化ASIC專案相較一般晶片，通常具備更長的規劃期與供應承諾，因此長約本身就能提升營收可預期性。研究機構也指出，上述合作有助於鞏固博通在TPU設計供應鏈的關鍵位置，並提升中長期AI收入能見度。

此外，AI從訓練走向部署與推論後，資料中心對「能算、能傳」的依賴更深，高速交換器、SerDes與資料中心網路晶片的重要性同步提升。博通也在自家官方內容中提到，估計超過99%的網路流量會跨過某種博通晶片或技術，凸顯其在網路基礎建設的底層存在感。

值得注意的是，AI基建的另一個瓶頸在「電力」。009819經理人陳雯卿表示，若將AI比作人體，資料中心負責複雜資料處理與運算、扮演「大腦」，電力則是支撐所有設施運作的「心臟」，兩者相輔相成構成AI新基建的主架構。

她指出，AI應用普及不僅需要「能算、能記」，還要「能傳」，但龐大的傳輸與運算也帶來驚人耗電量，統計顯示單次AI搜尋耗電量可達傳統搜尋的20倍以上，AI工廠型資料中心耗電更可能是傳統中心的30倍以上，因而使電力與電網升級成為下一階段AI投資不可忽視的核心。

看準「算力＋電力」雙主線，即日起自4月10日募集的中信美國數據中心及電力，主打同時布局美國數據中心與電力基礎建設，追蹤NYSE TIP數據中心及電力指數。依公開資料顯示，該指數前十大成分股包括博通、甲骨文（Oracle）與奇異維諾瓦（GE Vernova）等，其中博通權重約29%，甲骨文約8.5%，奇異維諾瓦約8.2%，使009819在台灣市場具備相對突出的「含博量」，同時也把電網與發電設備等「電力新基建」一併納入投組。

中國信託投信指出，當AI投資焦點從上半場「搶晶片」逐步走向下半場「拚基建」，博通代表的算力與傳輸主線、以及奇異維諾瓦等電力基建主線，將成為資金重新聚焦的方向，而009819以一檔產品打包兩條主線，提供投資人參與AI新基建成長趨勢的配置工具。