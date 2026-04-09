緯創連五年獲選全球百大創新機構 以創新能力提升企業價值

緯創（Wistron）榮獲 2026 年度「全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators）」，自2022年起，緯創連續第五年獲此殊榮。現已邁入第 15 屆的全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators）是由全球領先的資訊服務提供商 Clarivate 所發布的年度指標性榜單，旨在甄選能持續推出高影響力發明、型塑各產業創新未來的企業。此次蟬聯全球百大創新機構，彰顯緯創全球研發及智慧財產團隊的共同努力，緯創亦將致力拓展科技範疇，為客戶與社會創造更高價值。

作為全球領先的科技服務提供者，緯創憑藉策略性地全球布局展現卓越的企業韌性，並有效因應多元化的客戶需求。面對瞬息萬變的市場環境，緯創持續靈活調整策略，強化以創新為核心的營運模式，展現其在全球科技產業中可持續的經營藍圖與前瞻思維。

在專利組合和管理方面，緯創採取全方位且架構嚴謹的知識資產策略。公司旗下的專利團隊與研發單位緊密協作，透過腦力激盪會議、專利大數據分析、發明揭露審查會議等多元機制，有系統地挖掘高價值、具前瞻性的創新成果。同時，為確保專利品質維持在最高標準，緯創亦制定超過三百項查核指標的嚴謹內部檢核清單，以強化專利說明書審查流程並全面提升專利品質控管水準。

緯創總經理暨執行長林建勳表示：「我們非常榮幸能於 2026 年連續第五年獲選為『全球百大創新機構』（Top 100 Global Innovators）。」他強調，緯創高度重視創新與智慧財產管理，並持續在人工智慧等關鍵技術領域投入大量資源，以鞏固在全球科技產業的領先地位。公司亦不斷推出具創新性與高附加價值的新產品與技術服務，以創新能力進一步提升企業價值。同時，公司積極布局並強化前瞻性的全球專利組合，範圍涵蓋多國及多元技術領域，展現全面且多角化的專利策略規劃與全球化視野。

今年的「全球百大創新機構」（Top 100 Global Innovators）在全球最具價值創意貢獻卓越，顯示創新領導力源自精準布局與明確策略思維。本年度排名不僅肯定入選企業長期且持續的創新領導力，也揭示正在重塑領導格局的關鍵力量，其中以人工智慧（AI）為核心。此次入選的百大創新機構於全球最高強度的 AI 發明中總計貢獻約16%，展現其在關鍵技術的重要地位。

全球百大創新機構的分析由科睿唯安的「智慧財產與創新研究中心」（Clarivate Center for IP and Innovation Research）所主導，其研究基礎來自嚴謹的研究方法，運用專有的德溫特強度指數（Derwent Strength Index），並以德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index）所涵蓋的全球發明資料為核心，用以衡量創意的影響力、成功度、稀有性以及在創新上的投資力度。