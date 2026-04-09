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全球最平！OPPO旗艦折疊機登台 主打無感折痕技術

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
OPPO旗艦折疊機登台，主打無感折痕技術。圖片提供/OPPO台灣
OPPO旗艦折疊機登台，主打無感折痕技術。圖片提供/OPPO台灣

OPPO台灣於今（9）日宣布正式引進，率先為台灣市場帶來2026年首款旗艦摺疊OPPO Find N6。對標傳統摺疊機的厚重與規格有所犧牲的痛點，全新Find N6完美保留直板機的便攜優點與摺疊機的多工優勢；以OPPO首創「無感摺痕」技術挑戰平整度極限，打造出目前全球最平整的摺疊手機；在媲美直板機的輕薄機身下，導入2億哈蘇影像系統、6000mAh大電量、Snapdragon 8 Elite Gen 5旗艦處理器。此外，深度整合軟硬體優勢，除了延續OPPO AI在圖像、生產力的應用，更首度推出OPPO AI Pen靈感筆配件，讓用戶在繪圖創作、商務圖表產製上，實現極致的行動生產力。

OPPO台灣總經理劉金Vincent表示，延續OPPO高階發展戰略，今年台灣市場以Find N6揭開序幕，開啟Find N + Find X雙旗艦佈局的新篇章。在極具挑戰的市場環境下，OPPO持續投入大量資源，以用戶體驗為衷、規格毫不妥協，打造兼顧無感摺痕、輕薄機身、旗艦影像的標竿之作，推動摺疊機從嘗鮮走向實用，邁向更成熟且普及的產品型態。同時，OPPO也提供延長保固與多項優惠禮遇，預購階段祭出最高近NT55,000元的購機回饋，以豐富禮遇與完善保障，體現OPPO對品質與用戶承諾的重視。

OPPO Find N6提供「旭日暖橘」與「無界鈦」兩款精品配色，以及16GB+512GB一種容量，建議售價68,990元，即日起至4月14日開放預購，於4月15日起全通路正式開賣。另推出OPPO AI Pen靈感筆套裝，內含OPPO AI Pen靈感筆與專用磁吸閃充殼，售價3,490元。

OPPO首創「無感摺痕」技術 刷新全球摺疊機平整度紀錄

針對摺疊機用戶關注的摺痕問題，OPPO在Find N6帶來工藝上的突破，所搭載的全新鈦合金鉸鏈，採用業界首創的微米級液態3D列印技術，透過高精密雷射掃描，捕捉鉸鏈結構中的不規則處，並以高分子液態材料進行反覆且精準的填充、凝固，將鉸鏈結構的高度差，從業界標準的0.2mm縮減至僅0.05mm，使表面平整度大幅提升75%，創下目前摺疊機最平整紀錄。

Find N6採用全新的柔性舒展玻璃，具備338%的抗變形能力與近100%的形狀恢復力，提供如同「記憶枕頭」的自回彈能力，即便長時間摺疊或按壓，仍可恢復至平整狀態，確保螢幕久用依然無痕。並且，通過德國萊茵TÜV的無感摺痕及摺疊可靠度雙重認證，歷經60萬次摺疊後仍能維持平整，100萬次摺疊後依然正常運作。

Find N6搭載內外兩塊頂級螢幕，6.62吋的外螢幕，採用1.4mm極窄邊框設計，展開後呈現同級最大的8.12吋內螢幕，提供無邊沉浸視野，內、外螢幕分別支援高達2,500尼特和3,600尼特峰值亮度，戶外強光直射下也能清晰閱讀；而在夜間使用時，皆支援最低1尼特亮度顯示，搭配高達2,160Hz的高頻PWM調光，可有效護眼、減緩長時間閱讀的視覺疲勞，獲得德國萊茵TÜV智慧護眼認證。

OPPO

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