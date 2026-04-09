三度入選 中強光電榮登科睿唯安「全球百大創新機構」

國際權威機構科睿唯安（Clarivate）今（9）日於台北盛大舉行《全球百大創新機構》頒獎典禮。光電大廠中強光電（5371）再度入選「2026全球百大創新機構」，充分展現其在技術研發與創新實力上的卓越表現。科睿唯安為全球領先的資訊與分析服務提供者，每年遴選並表揚在技術研究和創新領域中具高度影響力的頂尖機構，發布「全球百大創新機構」榜單。2026年台灣共12家企業獲此殊榮，中強光電三度入選，不僅彰顯其長期深耕核心技術與完善智慧財產布局的成果，更進一步鞏固其於全球光電產業的領先地位。

中強光電技術長薛建秋代表領獎時表示：「非常榮幸再度入選『全球百大創新機構』，這項肯定彰顯中強光電在持續推動技術創新、深化專利佈局及提升專利影響力方面的卓越成果。近年來，公司除持續深耕投影與顯示產品的關鍵技術專利外，亦積極因應全球人工智慧浪潮，整合影像處理、電腦視覺、高速運算與大數據等核心技術，並將研發能量延伸至智慧顯示、無人載具等多元應用領域，持續拓展創新版圖。」

薛建秋進一步指出：「中強光電高度重視研發投入與技術創新，持續宣導以專利保護創新的重要性，並強調專利質與量並重。研發團隊每年皆訂定專利績效指標，透過總部智權單位與各事業單位的緊密協作，系統性發掘具高價值的軟硬體專利技術，並落實專利品質控管與研發人員專利教育訓練。截至目前，集團已於台灣、美國、中國大陸、歐洲、日本及韓國等主要市場，累積約3000件有效專利獲證數，另有約1,000件申請中專利，展現其在全球智慧財產布局上的深厚實力。」

科睿唯安（Clarivate）為全球領先的變革性情報服務提供者，總部設於英國，業務遍及全球逾100多個國家與地區，員工人數超過4,000人。其發布的《全球百大創新機構》報告，透過完整且嚴謹的全球發明資料比較分析方法，運用多項與創新力高度相關的衡量指標與工具，全面評估每項專利構想的品質與影響力。

在2026年評選中，參選機構須通過兩個以發明活躍程度為基準的入選門檻，包括「自2000年迄今擁有500件公佈之發明專利」，以及「過去5年評估期內（2020年至2024年）擁有100件專利獲得核准」。2026年「全球百大創新機構」是先篩選出符合上述兩項入選門檻的約3000家創新機構，最後再從中選出。