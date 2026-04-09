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默克在Touch Taiwan 2026秀材料技術實力 助攻顯示技術轉型

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣默克集團董事長李俊隆與光電科技事業主管於Touch Taiwan 2026展會現場合影，展現以材料創新為核心、結合跨域整合能力，推動產業升級與轉型。圖／默克提供
台灣默克集團董事長李俊隆與光電科技事業主管於Touch Taiwan 2026展會現場合影，展現以材料創新為核心、結合跨域整合能力，推動產業升級與轉型。圖／默克提供

2026 Touch Taiwan智慧顯示展於4月8日至10日在台北南港展覽館盛大舉行，本屆以「Innovation Together」為主軸，攜手產業夥伴共創轉型契機。全球領先的科學與科技公司默克，以「掌握光的變革力量 We Materialize Light」為本次展會核心主題，呼應其引領產業創新的前瞻願景。立足於顯示、光學與半導體技術的交匯處，默克帶來創新液晶顯示材料、光阻技術，以及應用於先進封裝的量測與檢測等整合解決方案，充分展現其持續驅動產業升級與創新的關鍵角色。

默克電子科技事業體台灣光電科技總經理李勇立表示：「默克憑藉在光電科技材料領域的深厚實力與跨域整合能力，以客戶需求為核心，提供客製化材料解決方案並深化價值鏈協作，持續支持產業加速轉型進程與技術升級，致力於強化台灣電子產業在國際供應鏈中的領導地位與韌性。」

在顯示技術持續朝向高效能、低功耗與多元場域應用發展的趨勢下，默克展示多項液晶材料創新成果，聚焦「高速應答」、「高穿透率」與「高信賴性」，全方位回應當前顯示技術在效能、畫質與應用場景上的需求。透過新一代超快速應答PS-VA液晶材料，默克成功加速場色序顯示(Field-Sequential Color, FSC)技術的應用進程，搭配優化的背光技術與演算法，在無需彩色濾光片的設計架構下，仍可大幅提升面板光穿透率，不僅顯著優於傳統顯示技術，同時有效改善色分離與混色問題，且提升顯示畫質與能效表現。

在車載應用方面，默克提供高信賴性的液晶解決方案，結合邊緣電場切換(Fringe Field Switching, FFS)技術優化對比度與暗態表現，在提升車載顯示品質的同時，亦可應對多重極端環境的日常使用；導入具有高穿透率的高亮度邊場切換(High Brightness Fringe-Field Switching, HB-FFS)與極高穿透率和對比的超高亮度邊界電場切換(Ultra-Brightness Fringe-Field Switching, UB-FFS)技術後，進一步滿足抬頭顯示器(Head-Up Display, HUD)對高亮度的需求，確保在各種環境下皆具備卓越可視性與安全性。相關技術亦延伸至車窗染料液晶應用，實現顯示切換、隔熱與隱私保護等多重功能。

此外，UB-FFS也應用於筆電、高階螢幕等電子裝置，在高亮度與低功耗之間取得最佳平衡，相較傳統FFS，不僅提升穿透率，呈現更明亮清晰的影像，並藉由低頻驅動顯著降低能耗，具體實現顯示產業的永續價值。

默克也將其液晶技術延伸至動態切換的智慧玻璃應用，licrivision採用染料液晶(Dye Doped Liquid Crystal, ddLC)技術，實現透明與遮光狀態的即時切換，在保留自然採光與真實色彩的同時，有效隔熱並降低空調負載，兼顧節能、舒適與隱私需求。

默克台灣光電科技總經理李勇立分享公司策略布局，強調透過材料創新與客製化解決方案，深化與客戶及價值鏈夥伴的合作關係，攜手開創產業新動能。圖／默克提供
默克台灣光電科技總經理李勇立分享公司策略布局，強調透過材料創新與客製化解決方案，深化與客戶及價值鏈夥伴的合作關係，攜手開創產業新動能。圖／默克提供

面板 默克

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