快訊

是你嗎？普發現金1萬元4月30日截止 國庫署：估近40萬人尚未領取

剛領國際大獎…曾任公視TaiwanPlus組長淪「攝狼」 偷拍6男私密處

聽新聞
0:00 / 0:00

虹彩光電於Touch TW展 呈現全彩電子紙生態系與永續顯示未來

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
虹彩光電董事長廖奇璋博士（左）與台科大陳鴻興教授，共同展示新產品ecosticker™數位相框。記者李珣瑛／攝影
虹彩光電董事長廖奇璋博士（左）與台科大陳鴻興教授，共同展示新產品ecosticker™數位相框。記者李珣瑛／攝影

全彩膽固醇液晶（ChLCD）電子紙技術領導者虹彩光電（IRIS Optronics）於今年Touch Taiwan 2026展會中，以「New Era on ChLCD e-Paper」為主軸，完整呈現膽固醇液晶電子紙供應鏈的最新發展，並邀請國內外合作夥伴共同展出戶外交通、智慧城市基礎設施與室內生活零售等場域的最新應用，以滿足消費者、企業端與政府單位等不同使用者對永續產品的需求。虹彩光電也藉由此次展會，推出全新產品ecosticker™數位相框，並舉辦國際技術論壇與產業聯盟成立儀式，展現膽固醇液晶電子紙從技術突破走向群策群力的重要里程碑。

虹彩光電董事長廖奇璋博士表示：「虹彩光電以膽固醇液晶電子紙技術為核心，不斷追求技術創新與產品開發。今年在Touch Taiwan，我們正式亮相結合紅外線手掌靜脈辨識技術的智慧行銷人機介面，也以雙旋性膽固醇液晶疊層技術，讓光反射率從業界現行的30%大幅提升至50%。在技術突破之餘，也攜手來自台灣、日本、歐美與中國大陸的產業夥伴，一同展示最新的產品應用，深獲醫療、交通、戶外電桿與生活零售業者青睞。藉由『真全彩、超寬溫、低功耗』產品特性，協助各個場域實現永續願景。」

強強聯手 快速推進商業應用

在智慧交通領域，虹彩光電與亞旭電腦合作推出智慧共桿與智慧站牌，已在台灣多個縣市使用，同時攜手系統商綠創新與凌巨拓展停車樁與戶外告示等應用；面板廠富相則與虹彩光電共同展出可拼接顯示器，呈現利用既有產線邁向大尺寸顯示的可行方案。

在智慧醫療領域，透過台中榮總與台北聯合醫院場域，虹彩光電呈現電子紙協助節省醫護人力與即時後勤管理效率的絕佳成果；另外同步發表可與車廂印刷廣告相容之電子紙產品，進一步布局捷運與高鐵之車廂內數位廣告市場。

ecosticker™新品亮相 真全彩電子紙走入室內生活場景

在本次展會中，虹彩光電正式發表全新產品ecosticker™數位相框，將真全彩膽固醇液晶電子紙技術由過往的戶外資訊顯示與公共場域應用，延伸至室內顯示與生活空間。這款10吋裝置以「長時間顯示、近零耗能、真全彩畫面」為核心特色，以超過1,600萬色的細膩影像，突破傳統電子紙在色彩表現上的限制。

ecosticker™全機重量955公克，無須插電，可靈活部署於室內居家與藝文展售空間，隨處可掛、隨視可見。虹彩光電表示，ecosticker™的推出象徵膽固醇液晶電子紙已輕巧跨足室內應用市場，也為數位無紙化與節能顯示提供新的選擇。

國際論壇匯聚產學專家 描繪ChLCD電子紙未來藍圖

展會首日，虹彩光電舉辦「膽固醇液晶電子紙新紀元論壇」，邀集國內外產業與學界代表，共同探討膽固醇液晶顯示技術的發展趨勢與應用機會。論壇首先由虹彩光電董事長廖奇璋博士以「膽固醇液晶電子紙顛覆顯示器應用版圖」為題發表專題演講，分享ChLCD技術如何開創顯示產業新的市場空間。

隨後由美國Kent Displays執行長Dr. Asad Khan分享膽固醇顯示技術的演進與其在消費性產品中的應用前景；日本CO-WIN株式會社董事長Osamu Nakahashi則以車站、城市與工廠的資訊顯示為例，說明電子紙在公共場域中的發展潛力；日本筑波大學教授Kishi Takahiro進一步探討次世代數位介面如何重塑資訊傳遞方式；亞旭電腦產品整合支援處處長張照奇則以亞旭電腦的跨場域實踐為例，分享電子紙如何驅動智慧城市新基礎設施。

產業聯盟正式成立 推動ChLCD電子紙生態系成形

論壇結束後，虹彩光電於當日晚間舉辦「膽固醇液晶電子紙產業聯盟晚宴」，邀請顯示材料、模組製造、系統整合與應用端上百位夥伴共同參與，象徵膽固醇液晶電子紙產業將以聯盟方式創造綜效，加速ChLCD電子紙在全球市場的應用落地，也為顯示器產業帶來更永續與更具成本效益的解決方案。

虹彩光電董事長廖奇璋博士。記者李珣瑛／攝影
虹彩光電董事長廖奇璋博士。記者李珣瑛／攝影

電子紙

延伸閱讀

面板再進化 凌巨於Touch Taiwan展出膽固醇液晶和電子紙開發運用

虹彩看好智慧零售、醫療電子紙應用 5月日本設點

卓榮泰：台灣顯示器產業成兆元產業 未來朝高值化結合AI全面升級

卓揆盼透過先進顯示器技術 向世界展現台灣國家力量

相關新聞

台日2+2半導體產業對談 立委聚焦產業互補、經濟安保

立委何欣純及「台灣半導體戰略國會議員聯盟」會長郭國文，9日拜會日本眾議院，與「日本半導體戰略推進議員聯盟」會長山際大志郎、事務局長關芳弘等二位日本眾議員，展開台日半導體戰略推進國會議員2+2對談，針對台日雙方供應鏈重組、經濟安全保障及技術防護等議題深入交換意見。

技嘉推出機櫃級整合方案接軌 NVIDIA GB300、AMD EPYC 最新平台

技嘉（2376）旗下技鋼科技，作為加速運算與基礎架構解決方案的領導者，9日宣布推出一系列最佳化機櫃級（rack-scale）解決方案產品組合，專為高吞吐量導向的高效能運算工作負載量身打造。這些整合式系統將市場關注焦點，從「選擇什麼平台」進一步推進至「需要多少機櫃以達效能目標」。

ABF載板投資擴充旺 設備商敍豐訂單能見度直達2027年後

高階ABF載板濕製程設備商敍豐（3485）預計於5月上旬掛牌上櫃並將於4月10日14:30假台北君悅酒店3F凱悅廳二區舉辦上櫃前業績發表會。此次上櫃由富邦證券擔任主辦承銷商，敍豐董事長兼執行長周政均9日在媒體茶敘期間表示，看好AI與高速運算商機帶動載板客戶群持續積極擴充產能，可望帶動公司高階製程載板設備需求，公司目標持續雙位數成長，訂單能見度到2027年，部分已在洽談2028年，公司並積極開拓海外市場需求。

TrendForce預估今年大陸人型機器人產量年增94% 兩業者拿近八成市場

根據TrendForce最新人型機器人深度研究報告，2026下半年全球人型機器人產業將進入商業化的關鍵期。中國大陸廠商鎖定的商用化目標與場景逐漸明確，並積極提升產量，將使2026全年中國大陸人型機器人產量年增高達94%。宇樹科技、智元機器人憑藉盈利能力與量產進度，預估兩業者合計將囊括近80%的出貨占比。

2026全球百大創新機構…工研院十度入列 台灣專利研發能量僅次日、美

科睿唯安（Clarivate）今（9）日舉辦「2026全球百大創新機構頒獎典禮」，表揚今年得獎的12家台灣機構，包括工研院、鴻海、聯發科、台積電、友達光電、台達電、緯創資通、瑞昱半導體、南亞科、華碩、中光電、慧榮科技，台灣更是連續五年名列全球第3，整體表現僅次日、美。

智慧機器人高峰論壇 黃偉哲：產業發展快速 台南一定要迎頭趕上

「台南市智慧機器人高峰論壇」今天在台南遠東香格里拉飯店登場，匯聚中央、地方、學研與產業界逾百位代表與會，聚焦AI與機器人技術發展及應用落地，展現台南積極打造智慧機器人產業聚落的決心與行動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。