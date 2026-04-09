虹彩光電於Touch TW展 呈現全彩電子紙生態系與永續顯示未來

全彩膽固醇液晶（ChLCD）電子紙技術領導者虹彩光電（IRIS Optronics）於今年Touch Taiwan 2026展會中，以「New Era on ChLCD e-Paper」為主軸，完整呈現膽固醇液晶電子紙供應鏈的最新發展，並邀請國內外合作夥伴共同展出戶外交通、智慧城市基礎設施與室內生活零售等場域的最新應用，以滿足消費者、企業端與政府單位等不同使用者對永續產品的需求。虹彩光電也藉由此次展會，推出全新產品ecosticker™數位相框，並舉辦國際技術論壇與產業聯盟成立儀式，展現膽固醇液晶電子紙從技術突破走向群策群力的重要里程碑。

虹彩光電董事長廖奇璋博士表示：「虹彩光電以膽固醇液晶電子紙技術為核心，不斷追求技術創新與產品開發。今年在Touch Taiwan，我們正式亮相結合紅外線手掌靜脈辨識技術的智慧行銷人機介面，也以雙旋性膽固醇液晶疊層技術，讓光反射率從業界現行的30%大幅提升至50%。在技術突破之餘，也攜手來自台灣、日本、歐美與中國大陸的產業夥伴，一同展示最新的產品應用，深獲醫療、交通、戶外電桿與生活零售業者青睞。藉由『真全彩、超寬溫、低功耗』產品特性，協助各個場域實現永續願景。」

強強聯手 快速推進商業應用

在智慧交通領域，虹彩光電與亞旭電腦合作推出智慧共桿與智慧站牌，已在台灣多個縣市使用，同時攜手系統商綠創新與凌巨拓展停車樁與戶外告示等應用；面板廠富相則與虹彩光電共同展出可拼接顯示器，呈現利用既有產線邁向大尺寸顯示的可行方案。

在智慧醫療領域，透過台中榮總與台北聯合醫院場域，虹彩光電呈現電子紙協助節省醫護人力與即時後勤管理效率的絕佳成果；另外同步發表可與車廂印刷廣告相容之電子紙產品，進一步布局捷運與高鐵之車廂內數位廣告市場。

ecosticker™新品亮相 真全彩電子紙走入室內生活場景

在本次展會中，虹彩光電正式發表全新產品ecosticker™數位相框，將真全彩膽固醇液晶電子紙技術由過往的戶外資訊顯示與公共場域應用，延伸至室內顯示與生活空間。這款10吋裝置以「長時間顯示、近零耗能、真全彩畫面」為核心特色，以超過1,600萬色的細膩影像，突破傳統電子紙在色彩表現上的限制。

ecosticker™全機重量955公克，無須插電，可靈活部署於室內居家與藝文展售空間，隨處可掛、隨視可見。虹彩光電表示，ecosticker™的推出象徵膽固醇液晶電子紙已輕巧跨足室內應用市場，也為數位無紙化與節能顯示提供新的選擇。

國際論壇匯聚產學專家 描繪ChLCD電子紙未來藍圖

展會首日，虹彩光電舉辦「膽固醇液晶電子紙新紀元論壇」，邀集國內外產業與學界代表，共同探討膽固醇液晶顯示技術的發展趨勢與應用機會。論壇首先由虹彩光電董事長廖奇璋博士以「膽固醇液晶電子紙顛覆顯示器應用版圖」為題發表專題演講，分享ChLCD技術如何開創顯示產業新的市場空間。

隨後由美國Kent Displays執行長Dr. Asad Khan分享膽固醇顯示技術的演進與其在消費性產品中的應用前景；日本CO-WIN株式會社董事長Osamu Nakahashi則以車站、城市與工廠的資訊顯示為例，說明電子紙在公共場域中的發展潛力；日本筑波大學教授Kishi Takahiro進一步探討次世代數位介面如何重塑資訊傳遞方式；亞旭電腦產品整合支援處處長張照奇則以亞旭電腦的跨場域實踐為例，分享電子紙如何驅動智慧城市新基礎設施。

產業聯盟正式成立 推動ChLCD電子紙生態系成形

論壇結束後，虹彩光電於當日晚間舉辦「膽固醇液晶電子紙產業聯盟晚宴」，邀請顯示材料、模組製造、系統整合與應用端上百位夥伴共同參與，象徵膽固醇液晶電子紙產業將以聯盟方式創造綜效，加速ChLCD電子紙在全球市場的應用落地，也為顯示器產業帶來更永續與更具成本效益的解決方案。