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TrendForce預估今年大陸人型機器人產量年增94% 兩業者拿近八成市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
人型機器人示意圖。（美聯社）
人型機器人示意圖。（美聯社）

根據TrendForce最新人型機器人深度研究報告，2026下半年全球人型機器人產業將進入商業化的關鍵期。中國大陸廠商鎖定的商用化目標與場景逐漸明確，並積極提升產量，將使2026全年中國大陸人型機器人產量年增高達94%。宇樹科技、智元機器人憑藉盈利能力與量產進度，預估兩業者合計將囊括近80%的出貨占比。

TrendForce表示，過去多數人型機器人廠商專注在感知、動態平衡與語意理解等底層能力的累積，至2026下半年焦點將轉向提供給用戶的真實價值。觀察全球最大市場中國大陸，產業以多元商用發展為主軸，正呈現產品應用收斂、通用機器人的大型語言模型（LLM）深度整合，以及投資熱潮延續等趨勢。

宇樹今年3月底申請中國大陸科創板IPO，上市招股書顯示2025年人型機器人產品收入首度超越四足機器人，占總收入51%以上，兩項業務合計的毛利率達60%，打破外界對機器人產業「只燒錢不盈利」的印象。

TrendForce指出，宇樹若能順利上市，預期一定程度將推動整體產業估值重新定錨，並推動全產業鏈融資環境持續改善。此外，其承諾擴展產能至年產7.5萬台人型機器人、11.5萬台四足機器人，預期將有效帶動上游關節模組、靈巧手、感測器等核心零組件廠商同步擴產。

智元於3月底迎來第一萬台通用具身機器人遠征A3完工出廠，2025年將量產數量從1,000提升至5,000台，後續僅花三個月便達成一萬台的里程碑。TrendForce分析，智元的量產能力源自其具身智能機器人標準化供應鏈體系，藉由訂單驅動型的柔性生產和交付能力，輔以聯合研發、專線供應等協同模式，實現核心零組件的自主可控與高品質產出。此外，隨著來自汽車製造、3C電子、物流倉儲等產業的採購訂單逐步增加，意味客戶態度已從嘗鮮試用轉化為實際需求。

美系廠商同樣致力於產品商業落地，如Boston Dynamic的Atlas已推出商用版本，1X家用機器人也將正式走入家庭，帶出軟硬體設計、安全實用度等家庭服務議題。Tesla的Optimus Gen 3若能如期推進量產，2026下半年亦將攪動全球供應鏈與資本市場，並建立接近乘用車量產模式的機器人製造體系。

機器人 大陸

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