面板再進化 凌巨於Touch Taiwan展出膽固醇液晶和電子紙開發運用

中小型面板廠凌巨（8105）科技於Touch Taiwan展出與汯溢光學合作的QLED技術，以「面光源」而非「點光源」作為切入點，產品常溫發光及具薄型化的產品特性，使QLED發光模組較LED模組輕薄、節能、產生較低熱能，並具成本競爭性，目前實際可運用在汽車B柱、汽車裝飾燈、戶外顯示等，未來將可拓產至智慧零售、智能家電、車載車燈等應用。

OTFT的相關產品也是展場矚目的焦點，凌巨科技使用Organic TFT材料，並與合作夥伴共同開發專利低溫工藝技術的量產製程，並利用此技術搭載E-Ink film實現螢幕可彎曲達180度的柔性OTFT背板，打造出如信用卡大小的冷錢包產品，主要出貨給美國客戶。

OTFT產品由聚合物而非傳統矽材料製成，直接在塑料薄膜而非玻璃上生產，比當前的玻璃顯示器更薄，更輕且具防碎功能，在人體配戴的安全性上遠勝於傳統TFT的玻璃基板產品，除了目前已經出貨的冷錢包之外，也持續開發新應用，像是在醫療的病患識別，或運動場域的穿搭佩戴，目前已有球鞋和服飾廠商開始使用相關產品。

另除加強LCD產品的薄化和低耗電，凌巨也朝膽固醇液晶技術的方向發展，除了反射式膽固醇液晶面板技術開發，可應用於電子書與電子標籤等低耗電產品，以及Flexible反射式膽固醇液晶面板技術開發，可使用於身分識別證等需具備輕薄安全及低耗電產品。

在既有的戶外可視技術外，凌巨也積極推進低功耗、反射式及半穿透反射等技術，並規劃擴大應用範圍，提升整體產品競爭力。醫療面板產品則採用In-CellTouch及高規格貼合製程。此外亦提供異形切割/鑽孔、3D曲面、in-cell與懸浮觸控、Flexible OTFT技術、Switchable防窺技術、窄邊框與廣視角等多項面板技術，成功吸引民眾和同業的關注。