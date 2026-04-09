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2026全球百大創新機構…工研院十度入列 台灣專利研發能量僅次日、美

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
工研院十度榮獲全球百大創新機構獎。圖左起為工研院技術移轉與法律中心副執行長廖宜庭、工研院院長張培仁、科睿唯安資深副總裁暨全球智權策略長Glen Nath、工研院技術移轉與法律中心組長邱明峻、科睿唯安智慧財產權與創新研究中心負責人Ed White。圖／工研院提供
工研院十度榮獲全球百大創新機構獎。圖左起為工研院技術移轉與法律中心副執行長廖宜庭、工研院院長張培仁、科睿唯安資深副總裁暨全球智權策略長Glen Nath、工研院技術移轉與法律中心組長邱明峻、科睿唯安智慧財產權與創新研究中心負責人Ed White。圖／工研院提供

科睿唯安（Clarivate）今（9）日舉辦「2026全球百大創新機構頒獎典禮」，表揚今年得獎的12家台灣機構，包括工研院鴻海聯發科台積電、友達光電、台達電、緯創資通、瑞昱半導體、南亞科、華碩、中光電、慧榮科技，台灣更是連續五年名列全球第3，整體表現僅次日、美。

經濟部產業技術司的支持下，工研院因技術獨特性、成功足跡等專利指標表現，以萬分之一的錄取機率，自全球超過100萬家機構中突圍，寫下連續9年、第10度獲獎的紀錄，持續名列亞太區研發機構之首。

科睿唯安資深副總裁暨全球智權策略長Glen Nath表示，工研院持續蟬聯科睿唯安全球百大創新機構，展現其長期以來在創新表現上的穩健實力。這反映出工研院擁有打造具國際影響力與高度創新發明的能力，同時也彰顯其承諾，即透過嚴謹且目標導向的研發，致力於引領未來的科技發展。

經濟部主任秘書莊銘池表示，今年台灣共有12家機構從全球逾百萬家機構中脫穎而出，展現我國在專利品質與影響力的表現，突顯台灣在半導體、人工智慧與通訊領域的「高影響力發明」位居全球前段班。面對全球創新重心持續朝數位運算、先進晶片與能源轉型發展，政府積極推動「五大信賴產業」與「AI新十大建設」，並結合淨零與數位雙軸轉型，對接國際脈動，協助產業擴大優勢。

工研院院長張培仁表示，在全球化與地緣政治升溫的時代，工研院將以「整合跨域創新」為核心策略，並在經濟部支持下，聚焦凝聚專才、深耕台灣、布局全球等三大方向推動發展。

首先，在凝聚專才方面，工研院包括串聯超過17個研發法人打造「法人匯智聯盟」，攜手南部33所大學合作「大南方學研整合共育計畫」，加速技術突破。第二，在深耕台灣方面，確保我國產業的競爭優勢，攜手14家高科技指標大廠成立防禦非專利營運實體（NPE）訴訟的「LOT產業聯盟」，集結逾12萬件有效專利，打造智權防護網。第三，在布局全球方面，如今年加入美國「綠色無人機系統Green UAS」計畫，使台灣成為美國境外唯一認證據點，有利於協助台灣無人機業者加速取得認證的時間，以「非紅供應鏈」的優勢打入美國市場，助於提升台灣產業科技版圖影響力。

工研院也積極將智權轉化為支持新創與中小企業發展的資產，連結科技市場與資本市場。工研院攜手中小企業信用保證基金及銀行體系，建立無形資產融資「鐵三角」模式。以新創公司「英菲菱」為例，其專注於「雙向可回收式電源」核心技術，在工研院專利評價與輔導下，順利取得信保基金高額保證與第一銀行核貸，並同步媒合創投挹注，融投總計達九千萬元，不僅解決短期營運資金需求，也強化長期資本結構，將無形資產的智權價值予以有形貨幣化，為台灣產業鏈注入創新動能。

經濟部 台積電 工研院 聯發科 鴻海 瑞昱半導體

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