「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香倒數 中華電信科技應援準備好了！

全台最具代表性之一的宗教盛事「白沙屯媽祖進香」，將於4月12日深夜盛大起駕，今年報名隨香人數突破45萬人，再創歷史新高，多達數十萬香燈腳參與，長達八天七夜，橫跨全台超過400公里的進香旅程，對行動通訊穩定度帶來前所未有的挑戰。

電信龍頭中華電信（2412）宣布首創啟動「AI＋5G SA＋低軌衛星」先進技術，動員逾百位專業工程人員全天候守護，串連通訊、直播及智慧醫療等應用，確保為期八天七夜、橫跨超過400公里的進香旅程通訊順暢無虞，讓每一位信眾都能即時分享沿途的感動時刻。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信持續將5G、AI和低軌衛星等先進科技融入民眾生活與社會信仰之中，透過穩定且即時的數位連結，陪伴每一位信眾同行，無論步伐邁向何方，中華電信都將走在最前面，守護每一個感動瞬間，讓信仰在科技的支持下持續向前。

為確保八天七夜遶境期間通訊品質萬無一失，中華電信全面動員超過百位工程師進駐第一線，行動團隊橫跨苗栗、臺中、彰化及雲林等遶境熱區，執行24小時不間斷的即時訊務疏導，無論信眾沿途打卡紀錄、即時直播或通話聯繫，都能享有最順暢、最可靠的中華電信行動網路服務。

面對龐大且高度流動的進香人潮，中華電信表示，全面強化行動網路部署，除進駐超過七部行動基地台車於苗栗拱天宮、北港朝天宮等核心場域，更同步針對遶境沿線超過1,000座4G/5G行動基地台進行擴充與優化。

同時，中華電信導入運用AI智慧分析技術，即時預測鑾轎遶境路線與停駕熱點，精準於苗栗、臺中、彰化及雲林等地區，靈活調配網路設備與頻寬資源，動態掌握「粉紅超跑」行徑，全線提供高品質、穩定不中斷的4G/5G行動網路服務。

針對苗栗拱天宮及北港朝天宮等關鍵場域，中華電信首創啟用5G SA網路切片（Network Slicing）技術，透過專頻專用機制，提供白沙屯直播電視台現場直播、影音分享等高頻寬行動上網需求，打造「隨香而動、即時分享」的穩韌通訊體驗。

此外，為實現「未來病人在哪裡，醫療就在哪裡」目標，中華電信於2026年度首度攜手台北醫學大學健康資訊科技國際研究中心及童綜合醫院，共同建置「智慧行動醫療隨扈系統」，整合「海地星空」低軌衛星與4G/5G行動通訊技術，導入遠距醫療應用，即使在人潮密集、地形複雜的環境中，仍可維持高可靠度、低延遲的醫療資訊傳輸，打造可隨進香隊伍移動的高機動「行動急診室」，有效強化媽祖遶境期間的即時醫療應變與公共照護能量，並可進一步延伸應用於偏鄉醫療及災害應變等關鍵場域。