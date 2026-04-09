虹彩看好智慧零售、醫療電子紙應用 5月日本設點

電子紙廠虹彩光電參與Touch Taiwan 2026智慧顯示展，董事長廖奇璋今天表示，除國內公車站牌採用膽固醇液晶電子紙外，智慧零售、智慧醫療用產品也逐步放量，其中台北市聯合醫院、台中榮總的智慧醫療看板即採用虹彩產品。

同時看好日本電力公司、公共運輸市場，日本辦公室將在5月成立。

廖奇璋指出，13吋膽固醇電子紙顯示器由冠捷代工，主要應用於智慧零售、智慧醫療市場，現階段至少有數萬台的需求；32吋則鎖定公車站牌、廣告等戶外市場，

廖奇璋說明，中國面板廠京東方、華星光電等大廠也積極發展電子紙，他更看好日本電力公司的電線桿，以及電車、站牌需求。因此，除台灣外，也在上海設分公司、日本辦公室將在5月成立。

他解釋，電子紙具極佳的省電效果，像智慧醫療看板、公車站牌，若再加上太陽能發電，電子紙應用能發揮得更好。

廖奇璋表示，虹彩光電預計第3季股票公開發行，之後再於興櫃掛牌，進一步上櫃或創新板上市。