禾榮科攜手新加坡國立大學 啟動 18F-FBPA 科研合作計畫

禾榮科（7799）9日宣布，已與新加坡國立大學（National University of Singapore, NUS）楊潞齡醫學院臨床影像研究中心（Clinical Imaging Research Centre, CIRC）展開科研合作，雙方將聚焦於 18F-FBPA 相關分子影像技術與應用研究，持續推動硼中子捕獲治療（BNCT）在國際科研與臨床應用發展上的合作基礎，並為未來海外診療一體化發展奠定基礎。

此次合作係以研究交流與國際資源整合為核心，將結合禾榮科技在 BNCT 領域長期投入所累積之技術基礎，以及 NUS CIRC 在分子影像、放射醫學與臨床研究方面之專業能力，共同拓展 BNCT 相關分子影像技術於海外之應用潛力。透過與新加坡優質學術研究機構合作，禾榮科技可望進一步導入國際研究能量，深化相關技術與應用之創新發展。

新加坡國立大學長期重視跨領域科研合作與醫學創新平台建設，並於亞洲醫學研究領域具備重要影響力。此次與 NUS 體系研究單位建立合作關係，不僅彰顯禾榮科技持續拓展國際合作版圖之決心，亦有助於未來在亞洲區域推動更高標準之學術交流、技術驗證與臨床應用研究合作。

此外，為提升 BNCT 診療一體化之整體發展潛力，並因應放射性 18F 藥物半衰期短、對即時製備與供應條件具高度需求之特性，禾榮科技亦將與NUS CIRC團隊，就海外臨床應用發展及東南亞診療一體化供應模式進行前瞻布局與研究交流，期望透過新加坡在臨床研究與核醫領域之優質資源，為 BNCT 相關技術發展帶來更多創新突破與國際合作契機。

禾榮科總經理沈孝廉表示，禾榮長期重視 BNCT 關鍵技術之自主研發與國際合作，未來亦將在合適之法規與研究框架下，持續深化與國際學研及臨床機構之合作關係，穩健推進 BNCT 相關技術之研究與應用發展，並為亞洲區域醫療科技合作與創新布局建立更堅實之基礎。