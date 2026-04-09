智慧機器人高峰論壇 黃偉哲：產業發展快速 台南一定要迎頭趕上

「台南市智慧機器人高峰論壇」今天在台南遠東香格里拉飯店登場，匯聚中央、地方、學研與產業界逾百位代表與會，聚焦AI與機器人技術發展及應用落地，展現台南積極打造智慧機器人產業聚落的決心與行動力。

市長黃偉哲表示，AI、機器人與無人機發展已成全球趨勢，儘管國際局勢動盪，科技發展與人類依賴持續加深。台南市近年推動相關應用，從教育扎根到市政服務，例如以無人機提升登革熱防疫效率，並開放校園善用AI輔助學習，同時整合產官學研資源，強化技術研發與應用。

黃偉哲強調，機器人的發展非常快速，台南市一定要在其中找到自己的定位，迎頭趕上。他期盼能透過本次論壇交流激發創新火花，在應用端提升城市治理效率，並讓機械人教育向下扎根，帶動城市發展與產業升級。

經發局指出，面對全球智慧化與自動化浪潮，機器人技術已成為帶動產業升級與城市轉型的重要引擎。台南近年積極規畫柳營科技工業區三期智慧機器人產業聚落，結合南科半導體製造優勢、沙崙智慧綠能科學城研發能量，以及在地大專院校與法人機構技術基礎，呼應中央推動「大南方新矽谷」政策，布局研發、製造、驗證與應用兼具的產業生態系，吸引關鍵技術與系統整合業者進駐，打造南台灣智慧機器人核心聚落。

本次論壇邀集華碩電腦、祥儀企業、上銀科技、凌羣電腦及研華等指標企業參與，並有工研院、大南方新矽谷推動辦公室及多位產學研專家與會交流，議員王宣貿及多位議員服務處代表也到場響應，共同關注產業發展。

論壇以「技術研發×產業應用×場域實證」為主軸，規劃專題演講、產業應用論壇及跨域圓桌對談，並設置機器人展示與交流區，促進技術供應端與應用端媒合，加速研發成果對接市場需求。

論壇亦呼應行政院「智慧機器人產業推動方案」及國家「AI新十大建設」政策方向，中央透過科研預算與國發基金引導產業投資，推動服務型與產業型機器人應用擴展。

台南配合國家科技戰略承接政策動能，強化AI與機器人領域研發與應用能量，讓地方發展與國家產業布局緊密接軌。下午場次則聚焦AI與機器人跨域整合，並以「建構台南智慧機器人產業聚落的關鍵路徑」為題進行圓桌論壇，從政策、技術、產業及場域面向深入交流，凝聚未來推動共識。

市府強調，本次高峰論壇不僅是技術交流平台，更是鏈結中央政策、學研量能與產業實務的重要節點，未來將持續透過產官學研協力合作，穩健推動智慧機器人產業聚落成形，帶動產業轉型升級與高值就業機會，讓智慧科技成為台南永續發展的重要動能。

台南智慧機器人高峰論壇今在台南遠東香格里拉飯店舉辦，中央、地方學研與產業界逾百位代表與會，聚焦AI與機器人技術發展及應用落地，市長黃偉哲出席，展現台南積極打造智慧機器人產業聚落的決心與行動力。圖／台南市政府提供