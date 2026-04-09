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倚天酷碁布局AI應用市場 投資美國電腦周邊品牌Plugable

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
倚天酷碁宣布，投資美國電腦周邊品牌Plugable，布局AI應用市場。圖／倚天酷碁提供
倚天酷碁宣布，投資美國電腦周邊品牌Plugable，布局AI應用市場。圖／倚天酷碁提供

宏碁子公司倚天酷碁-創今天宣布，已完成與美國電腦周邊品牌Plugable Technologies的投資簽約，雙方將深化合作，聚焦高效能連接與擴充解決方案，並共同拓展AI運算與新世代數位工作環境下之應用市場。

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示，隨著AI應用快速發展，從個人運算到企業端的工作型態正持續演進，對於高效能連接與多螢幕擴充的需求也同步提升，此次與Plugable的合作，不僅代表倚天酷碁在電腦周邊領域的持續深化，更將加速布局AI連接解決方案，進一步提升產品價值與應用層次。

本次合作延續先前董事會通過之投資案，雙方將整合產品開發、供應鏈與通路資源，提升整體營運效率與產品競爭力。鍾逸鈞說，透過結合倚天酷碁在產品設計與全球電商營運的優勢，以及Plugable於北美市場的品牌基礎與企業客戶資源，雙方將共同推動高階擴充基座（Docking Station）、多顯示器擴充及各類連接應用產品發展，並加速切入企業級電腦周邊與AI應用相關市場。

倚天酷碁指出，透過供應鏈整合與開發資源共享，雙方將進一步提升產品開發效率與規模化能力，以因應AI運算、高頻寬傳輸與多裝置協作等應用需求，強化整體產品競爭力並推動營運成長。

倚天酷碁表示，此次合作亦象徵倚天酷碁邁向企業應用與AI運算場景的重要里程碑，未來將持續深化高效連接技術於多裝置協作與AI應用環境中的發展，打造更具整合性與附加價值的電腦周邊解決方案。

美國 宏碁

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