台日2+2半導體產業對談 立委聚焦產業互補、經濟安保

立委何欣純及「台灣半導體戰略國會議員聯盟」會長郭國文，9日拜會日本眾議院，與「日本半導體戰略推進議員聯盟」會長山際大志郎、事務局長關芳弘等二位日本眾議員，展開台日半導體戰略推進國會議員2+2對談，針對台日雙方供應鏈重組、經濟安全保障及技術防護等議題深入交換意見。

何欣純表示，面對全球半導體供應鏈重整與地緣政治變化，台灣與日本在半導體領域具有高度互補優勢，未來應在國會與政策層面建立更緊密合作機制，共同打造具韌性的非紅供應鏈體系。台日半導體合作不只是產業議題，更是雙邊夥伴關係持續深化的重要戰略支點。

她指出，台灣在IC設計、先進製程及封裝測試等領域具備世界級競爭力，同時先進製程及封測產業都有在台中的中科落腳生產，日本則在半導體設備、化學材料及關鍵零組件方面擁有深厚基礎，雙方若能進一步整合優勢，不僅可提升台日產業互惠，也有助於強化區域經濟安保布局。

何欣純說，這次會談聚焦三大方向。第一，因應供應鏈過度依賴單一來源所帶來的風險，台日應共同推動更具韌性的半導體非紅供應鏈，降低外部威壓與地緣政治衝擊。

第二，面對紅色滲透及經濟間諜風險，台日有必要強化關鍵技術保護機制，並研議建立雙邊通報窗口，提升資訊共享與即時應變能力。第三，針對半導體後段封測及設備合作，雙方可進一步尋求共同投資與企業合作機會，避免低價傾銷破壞既有供應鏈秩序，鞏固台日半導體產業聯盟。

何欣純提到，隨著日本政府近年積極推動供應鏈重建，強調擺脫對特定國家的過度依賴，並朝向與理念相近國家深化合作，台灣正是日本最重要、最值得信賴的夥伴之一。透過此次國會議員對談，不僅有助於釐清雙方政策合作方向，也為未來在半導體、經濟安全及產業聯盟等面向奠定更具體基礎。

半導體是台灣產業強項之一，也是台日深化合作深具代表性的領域。何欣純強調，未來希望透過更多實質交流，進一步協助產業對接、技術保護與投資布局，讓台日夥伴關係在經濟與安全兩個層面同步升級。

她指出，這次訪日成果不僅展現台日國會外交在產業政策上的具體進展，也展現雙方在全球供應鏈重組下，攜手打造安全、穩健、可信賴半導體合作架構的決心。