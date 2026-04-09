Meta推出Muse Spark模型 AI新功能先於美國推出 將推廣至台灣

Meta今（9）日宣布推出Muse Spark，這是Meta Superintelligence Labs打造新系列大型語言模型中的第一個模型。

Muse Spark 是Meta專為旗下產品量身打造的全新模型，有效提升Meta AI的效能及反應速度。未來，Meta AI將逐步推出全新功能，像是引用社群在Instagram、Facebook與Threads上分享的內容與推薦資訊。

Meta 旗下模型正按規劃邁向規模化發展的方向，而 Muse Spark 為發展歷程中的初期里程碑，未來將持續開發更大規模的模型。

Muse Spark是Meta迄今最強大的模型。目前已導入Meta AI的App及Meta.AI網頁，預計於未來幾周內，將陸續推展至 Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp 與AI眼鏡中。此外，Meta 也將透過API限定開放模式，提供給特定合作夥伴搶先體驗。

在過去的九個月，Meta Superintelligence Labs 從零開始全面建構 Meta AI的技術堆疊，推動的進程更大幅超越以往的開發周期。

Muse Spark是全新Muse系列的首款模型，初代模型以小巧快速為設計方向，但其強大能力已足以針對科學、數學與健康等領域的複雜問題進行推理。Muse Spark為未來奠定深厚基礎，而下一代模型也已處於開發階段。

現實世界的快速變動與多樣性，讓多數資訊並不適合被侷限於文字對話框內。正因如此，Meta在Muse Spark中導入強大的多模態感知能力，與其他AI需仰賴大家逐一輸入描述不同，現在Meta AI不只能讀懂使用者輸入的文字，更能直接看見並理解大眾提供的視覺資訊。

例如，只要拍下機場零食架的照片，Meta AI就能辨識並排序出蛋白質含量最高的零食，無須費力查看營養標示，只要直接掃描商品，即可快速了解不同零食的成分差異。此外，當Muse Spark驅動的Meta AI應用於AI眼鏡時，AI 助理將更清楚掌握並理解周遭環境。

由於健康資訊是大眾使用AI的主要需求之一，Meta AI透過Muse Spark的多模態感知能力，將可評估不同情境的影像與圖表，提供更細緻的回覆。此外，Meta 更攜手臨床醫師專團隊，提升模型在常見的健康相關問題上，以提供更詳盡的資訊與回應協助大家理解與健康有關的疑慮。

Muse Spark 也擅長視覺化程式開發（visual coding），只需要輸入提示詞，就能建立客製化網站與小遊戲。未來可以請Meta AI製作一個用來規劃驚喜派對的儀表板、快速生成一款復古街機遊戲邀請朋友一起挑戰，或推出一個充滿想像的飛行模擬器，並將這些遊戲內容分享給朋友。

此外，Meta AI也是最懂大家的生活小助理，協助探索穿搭靈感、提供居家布置建議，或是挑選適合的禮物，為每個日常時刻增添創意。

Meta AI的App及Meta.AI網頁版將在目前已提供服務的區域，全面升級支援Instant與Thinking模式。Meta AI的全新功能將先於美國推出，未來將陸續推廣至台灣及其他國家，讓大家能在常用的 Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp與Meta的AI眼鏡體驗 Meta AI，尤其在Meta AI眼鏡上，這些感知能力將變得更加直觀且即時。

Meta 也將開放底層技術的使用權限，相關技術將透過API以限定開放模式提供給特定合作夥伴，更期望在未來版本分享開源模型。