友達再獲 Touch Taiwan 綠色裝潢設計鑽質獎肯定

友達（2409）光電深化永續行動，於 Touch Taiwan 2026 智慧顯示展中實踐綠色佈展，在裝潢設計延續「循環經濟」與「低碳設計」的核心原則，不僅將過去參展製作的模組化結構與展具有效延用，同時，將永續理念持續不間斷地紮根落實於展覽維運之中。憑藉著綠色佈展成果，友達今年再度榮獲etouch綠色裝潢設計鑽質獎，在技術與產品之外，持續在多元面向實踐永續承諾。

友達光電永續長古秀華表示：「友達將永續理念深化於營運與行動之中，從產品研發、製造到員工日常。在Touch Taiwan的綠色佈展延續了友達在永續行動的實踐，透過可重複組裝與循環使用的方式，我們進一步降低新裝潢材料的使用比例與廢棄物的產生，讓永續成為可被複製的經驗與模式，彰顯友達持續以創新思維展現永續價值。」

此次友達展位佈建中，超過9成使用過去參展的模組化結構與展具，而無法重複利用的耗材中，高達8成使用可回收材料，並預估在展後所產生的廢棄物相較前一年可降低5成。這些綠色佈展的成果主要透過「環保材料再循環」、「高效設備再利用」、「減塑思維再導入」及「交通運輸再減碳」四大行動實現：

環保材料再循環：以既有留存的環保模組為主要基礎，友達在攤位設計上持續運用蜂巢紙板進行美工設計，取代 PVC 與傳統複合材料，以降低塑膠使用量；展場資訊呈現則以 LED 螢幕設備為主，減少一次性輸出物製作，進一步降低紙材資源浪費，兼顧展示需求與環境友善。

高效設備再利用：友達展位的照明與展示設備全面採用低功耗 LED 與節能規劃，在維持展示效果的同時有效降低能源消耗；同時，既有模組於展後皆納入回收、整理與再利用流程，確保持續循環使用，最大化資源價值。

減塑思維再導入：友達落實減塑理念，工作人員餐飲統一採用可回收餐盒與餐具，並鼓勵自備重複使用的水杯與保溫瓶，以減少一次性塑膠製品的使用，從細節中實踐永續。

交通運輸再減碳：友達透過系統性的大眾運輸規畫協助同仁往返展會，減少個人車輛使用，落實低碳運輸，展現企業對環境責任的長期承諾。

友達將持續攜手價值鏈夥伴，深化 ESG 行動，擴大永續影響力，並以實際行動回應對環境與社會的長期承諾。