工研院跨領域創新獲肯定 十度獲頒全球百大創新機構獎

臺灣豐沛創新能量再度閃耀國際！科睿唯安（Clarivate）9日舉辦「2026全球百大創新機構頒獎典禮」，現場頒獎表揚今年得獎的12家臺灣機構：工研院、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台積電（2330）、友達光電（2409）、台達電（2308）、緯創資通（3231）、瑞昱半導體（2379）、南亞科（2408）、華碩（2357）、中光電（5371）、慧榮科技，臺灣更是連續五年名列全球第3，整體表現僅次日、美。在經濟部產業技術司的支持下，工研院因技術獨特性、成功足跡等專利指標之表現，以萬分之一的錄取機率，成功自全球超過100萬家機構中突圍，寫下連續9年、第10度獲獎的里程碑，持續名列亞太區研發機構之首。

科睿唯安資深副總裁暨全球智權策略長Glen Nath表示，工研院持續蟬聯科睿唯安全球百大創新機構，展現其長期以來在創新表現上的穩健實力。這反映出工研院擁有打造具國際影響力與高度創新發明的能力，同時也彰顯其承諾，即透過嚴謹且目標導向的研發，致力於引領未來的科技發展。

工研院院長張培仁表示，「創新」是國家發展與產業立足國際的關鍵。在全球化與地緣政治升溫的時代，工研院將以「整合跨域創新」為核心策略，並在經濟部支持下，聚焦三大方向推動發展。

第一「凝聚專才」，包括串聯超過17個研發法人打造「法人匯智聯盟」，攜手南部33所大學合作「大南方學研整合共育計畫」，加速技術突破。第二「深耕臺灣」，確保我國產業的競爭優勢，攜手14家高科技指標大廠成立防禦非專利營運實體（NPE，俗稱專利蟑螂）訴訟的「LOT產業聯盟」，集結逾12萬件有效專利，打造智權防護網。第三「布局全球」，如今年加入美國「綠色無人機系統 Green UAS」計畫，使臺灣成為美國境外唯一認證據點，有利於協助臺灣無人機業者加速取得認證的時間，以「非紅供應鏈」的優勢打入美國市場，助於提升臺灣產業科技版圖影響力。

工研院也積極將智權轉化為支持新創與中小企業發展的資產，連結科技市場與資本市場。工研院攜手中小企業信用保證基金及銀行體系，建立無形資產融資「鐵三角」模式。

以新創公司「英菲菱」為例，其專注於「雙向可回收式電源」核心技術，在工研院專利評價與輔導下，順利取得信保基金高額保證與第一銀行核貸，並同步媒合創投挹注，融投總計達新臺幣九千萬元，不僅解決短期營運資金需求，也強化長期資本結構，將無形資產的智權價值予以有形貨幣化，進一步為臺灣產業鏈注入源源不絕的創新動能。