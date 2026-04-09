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台積電發1555.95億元股利 張忠謀估7.5億元入袋
晶圓代工廠台積電2025年第3季現金股利今天發放，每股約6元，總金額新台幣1555.95億元，台積電董事長暨總裁魏哲家估計有4330萬元入袋，創辦人張忠謀退休後若未處分手中持股，也將有約7.5億元入袋。
台積電2025年第3季每股現金股利6.00003573元於2026年3月17日除息，當天開盤即順利完成填息，重演「秒填息」戲碼，除息當天就填息的紀錄推升至21次。
台積電股利總金額1555.95億元，今天發放，魏哲家2月持股721萬7009股，估計有4330萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，有99.22億元入帳。
張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計也有約7.5億元入袋。
美伊宣布停火2週後，以色列對黎巴嫩發動猛烈攻擊，伊朗表示與美國的談判是「不合理的」，引發市場對於中東緊張局勢的疑慮升高，影響日本、韓國及台灣股市震盪走跌。台積電股價開低走低，盤中一度達1930元，下跌20元，市值滑落至50.04兆元。
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