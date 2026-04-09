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Meta 首款模型 Muse Spark Meta AI App 及 Meta.AI 網頁全面升級

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Meta AI透過新模型可提供健康與醫療領域相關資訊。Meta／提供
Meta AI透過新模型可提供健康與醫療領域相關資訊。Meta／提供

Meta宣布，正式推出全新語言模型Muse Spark，是Meta Superintelligence Labs打造全新系列的大型語言模型中的第一個模型。

Muse Spark是Meta專為旗下產品量身打造的全新模型，也是迄今最強大的模型，有效提升Meta AI的效能及反應速度。目前已導入Meta AI App及Meta.AI網頁，支援進階邏輯推理與多模態任務處理。並預計於未來幾週內，陸續推展至Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp與AI眼鏡中。Meta也將透過API限定開放模式，提供給特定合作夥伴搶先體驗。

Meta在Muse Spark中導入強大的多模態感知能力，與其他AI需仰賴用戶逐一輸入描述不同，Meta AI不只能讀懂使用者輸入的文字，更能直接看見並理解大眾提供的視覺資訊。

例如，只要拍下機場零食架的照片，Meta AI就能辨識並排序出蛋白質含量最高的零食，無須費力查看營養標示，只要直接掃描商品，即可快速了解不同零食的成分差異。Meta AI應用於AI眼鏡時，AI助理將更清楚掌握並理解周遭環境。

健康資訊是大眾使用 AI 的主要需求之一，Meta AI透過Muse Spark的多模態感知能力，將可評估不同情境的影像與圖表，提供更細緻的回覆。Meta AI攜手臨床醫師專團隊，提升模型在常見的健康相關問題上，提供健康與醫療領域相關資訊，回應協助大家理解與健康有關的疑慮。

Muse Spark也擅長視覺化程式開發（visual coding），只需要輸入提示詞，就能建立客製化網站與小遊戲。未來可以請Meta AI製作一個用來規劃驚喜派對的儀表板、快速生成一款復古街機遊戲邀請朋友一起挑戰，或推出一個充滿想像的飛行模擬器，並將這些遊戲內容分享給朋友。

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