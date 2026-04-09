折疊 iPhone 9月如期發表

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果公司首款折疊iPhone傳出遭遇製造瓶頸，但這款備受期待的新機仍可望如期在9月發表會亮相，駁斥可能延後出貨的疑慮。

知情人士向彭博透露，蘋果預計在9月發表新款高階iPhone（暫稱iPhone 18 Pro／Pro Max）時，同步發表折疊iPhone。蘋果手機通常會在發表後的隔周正式上架銷售。

此前，日經新聞報導，蘋果折疊iPhone在工程測試階段面臨挫折，可能導致生產和出貨時程延後，拖累蘋果股價7日一度重挫5.1%，彭博報導將如期亮相後，蘋果股價跌幅收斂，終場下跌2.1%。

知情人士透露，儘管折疊iPhone的新型螢幕和材料複雜度，可能影響最初幾周的供貨，但蘋果目前仍計劃讓折疊和非折疊新機同步亮相，或在極短時間內接力上市。

折疊iPhone外觀和市面上的競品相似，但具備幾項關鍵賣點。蘋果工程師認為，已解決螢幕品質和整體耐用度的問題，包括讓螢幕展開後的「折痕」變得更不明顯，而這些正是折疊機長期以來的缺陷。

對蘋果而言，折疊iPhone是為期三年、旨在重塑旗艦裝置外觀和手感計畫的第二步。蘋果去年推出全面改版的Pro與Pro Max機型，以及更輕薄的iPhone Air。蘋果也正推動2027年的另一項iPhone改版計畫，以紀念iPhone問世20周年。