群聯單月績增50% 動能向上

群聯（8299）昨（8）日公布3月合併營收183.17億元，創新高，月增50%，並較去年同期大增221%；首季合併營收409.67億元，為單季新高，年增196%。

群聯執行長潘健成表示，3月持續受惠AI應用快速擴展，帶動PCIe固態硬碟（ SSD）控制晶片總出貨量年增25% ，NAND位元出貨量亦呈現月增18%穩健成長態勢 ，顯示市場對高效能與高容量儲存需求持續升溫。

潘健成認為，隨著AI部署與AI推論應用加速落地，資料生成量呈現結構性且近乎無上限的成長趨勢，進一步推升對NAND儲存的強勁需求。然而，在供給面上，NAND原廠對擴產仍維持審慎保守態度，整體供給持續吃緊，使得NAND價格維持上行趨勢，短期內尚未見緩解跡象。

潘健成指出，近期市場雖出現記憶體價格鬆動雜音，但主要集中於零售市場短期供需波動；相較之下，群聯長期深耕的雲端服務供應商（CSP）、伺服器、AI 應用與工控等高階客製化市場，需求不僅持續強勁，且具備長期穩定性，有助群聯整體毛利與獲利結構提升。