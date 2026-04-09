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因應龐大購料資金需求 群聯大募資要籌250億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
群聯創辦人暨執行長潘健成。圖／聯合報系資料照
群聯創辦人暨執行長潘健成。圖／聯合報系資料照

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）解決方案大廠群聯（8299）昨（8）日公告，董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債，預計最高募集8億美元資金（逾新台幣250億元），為群聯歷來最大規模募資案。

業界指出，群聯積極搶搭AI商機，開發眾多AI相關存儲解決方案，需要充裕的NAND晶片支援，惟近期NAND晶片報價大漲，群聯需要龐大資金購料，以因應訂單需求。隨著群聯發動歷來最大規模募資，後續銀彈上膛，為後續購料增添底氣，助攻出貨動能更強。

群聯看好AI掀起儲存強勁需求，積極開拓國際市場。隨著全球記憶體供應持續吃緊，歐盟地區的雲端服務供應商（CSP）、超大規模資料中心（Hyperscalers）及 OEM 伺服器製造商正同時面臨供應短缺壓力與積極布局AI驅動的新機會。

群聯近期在國際舞台大放光芒，連輝達都相當重視。上月在輝達年度盛會「GTC 2026」的閉門會議中，躍居輝達對夥伴們宣傳新世代AI架構與存儲應用的技術簡報當中。

輝達在GTC閉門會議主動引用群聯相關資料，也讓市場重新評估台灣儲存廠在新一代資料架構中的角色。

群聯今年以來已陸續公告多項募資案，包括2月國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款共計60.6億元，3月董事會決議通過銀行聯貸案，三年期授信總額度不超過120億元，主要用來償還既有借款暨充實中期營運周轉資金，董事會並已決議辦理上限1.8萬張私募案，將待今年股東常會通過後，洽詢應募人辦理。

今年以來台灣記憶體族群積極籌資，不僅群聯火力全開，台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）也透過私募引進晟碟、鎧俠、SK海力士集團及思科等四大科技巨頭資金，募得787.18億元資金。

另外，華邦（2344）、力積電也都規劃發行GDR；記憶體模組大廠威剛（3260）3月下旬宣布委由臺灣銀行主辦120億元聯合授信案，已完成聯貸簽約。

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